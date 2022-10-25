Юмористка из Улан-Удэ выступит в новом шоу на ТНТ





Возрастное ограничение 16+



Уроженка Улан-Удэ, участница иркутской команды КВН «Раисы» Вера Гасаранова участвует в новом юмористическом проекте телеканала ТНТ «Концерты» (16+). Выпуск с её участием зрители смогут увидеть в ближайшее воскресенье, 30 октября.В рамках этого проекта профессиональные юмористические коллективы будут выступать со специальными часовыми перфомансами. Никаких судей или оценок, только юмор.В каждом выпуске шоу будут выступать лучшие комики канала ТНТ, которые объединились в коллективы: «Камызяки», Сборная Красноярска, «Союз», «Юг», Сборная России, «Астана», «Нулевые», «Наполеоны», «Плюшки» и Женская Сборная. В последнюю команду как раз попала уроженка Улан-Удэ.- Как ведущий шоу я призываю всех его смотреть хотя бы потому, что в нём есть только самое главное. Мне кажется, это самый чистый юмористический проект, который сейчас существует на телевидении. Мы решили не заигрывать со зрителем, изобретая надуманные интриги, дополнительный стресс, какую-то суету – нам всё это не нужно. Нам нужен только смех: мы хотим заставлять людей смеяться. «Концерты» – это уникальное шоу с мощными профессиональными командами, которые врываются в эфир и делают смешно зрителям. Это шоу, которое реально изменит ваше представление о юморе. Ставить оценки, выбирать капитанов команд, определять худших и лучших совсем необязательно. Вы сами определяете, кто для вас смешной, - обратился ведущий шоу Евгений Чебатков.В премьерном выпуске зрителей ожидает концерт команды «Камызяки». К Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим известным комикам присоединится певец Анатолий Цой. В своём первом сольном концерте на федеральном канале комики покажут продолжение как всем известных историй про камызякского мэра, так и подчеркнут новизну происходящего, взяв для этого новые имена. Фанатов команды ждёт фирменный абсурдный юмор камызякцев, которые покажут пародии на передачи «Что? Где? Когда?» (16+) и «Играй, гармонь любимая!» (12+), а также с помощью Анатолия Цоя продемонстрируют свежие вокальные номера.- Для нас это огромное событие – первый сольный концерт на федеральном канале. Мы давно к этому шли и очень тщательно готовились, чтобы не разочаровать зрителя. Будем надеяться, что наш новый юмор всем понравится: мы старались шутить в нашем фирменном стиле, делали отсылки на известные номера, но при этом пытались привнести какую-то свежую перчинку. А получилось у нас или нет – покажет реакция зрителя, для нас это всегда самая чистая и честная оценка нашего творчества, - признался Денис Дорохов, участник команды «Камызяки».Шоу «Концерты» можно увидеть в воскресенье в 21:00 на ТНТ.