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Юмористка из Улан-Удэ выступит в новом шоу на ТНТ

Юмористка из Улан-Удэ выступит в новом шоу на ТНТ
Общество, 
Вера Гасаранова приняла участие в шоу «Концерты»

Уроженка Улан-Удэ, участница иркутской команды КВН «Раисы» Вера Гасаранова участвует в новом юмористическом проекте телеканала ТНТ «Концерты» (16+). Выпуск с её участием зрители смогут увидеть в ближайшее воскресенье, 30 октября.

В рамках этого проекта профессиональные юмористические коллективы будут выступать со специальными часовыми перфомансами. Никаких судей или оценок, только юмор.

В каждом выпуске шоу будут выступать лучшие комики канала ТНТ, которые объединились в коллективы: «Камызяки», Сборная Красноярска, «Союз», «Юг», Сборная России, «Астана», «Нулевые», «Наполеоны», «Плюшки» и Женская Сборная. В последнюю команду как раз попала уроженка Улан-Удэ.

- Как ведущий шоу я призываю всех его смотреть хотя бы потому, что в нём есть только самое главное. Мне кажется, это самый чистый юмористический проект, который сейчас существует на телевидении. Мы решили не заигрывать со зрителем, изобретая надуманные интриги, дополнительный стресс, какую-то суету – нам всё это не нужно. Нам нужен только смех: мы хотим заставлять людей смеяться. «Концерты» – это уникальное шоу с мощными профессиональными командами, которые врываются в эфир и делают смешно зрителям. Это шоу, которое реально изменит ваше представление о юморе. Ставить оценки, выбирать капитанов команд, определять худших и лучших совсем необязательно. Вы сами определяете, кто для вас смешной, - обратился ведущий шоу Евгений Чебатков.

В премьерном выпуске зрителей ожидает концерт команды «Камызяки». К Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим известным комикам присоединится певец Анатолий Цой. В своём первом сольном концерте на федеральном канале комики покажут продолжение как всем известных историй про камызякского мэра, так и подчеркнут новизну происходящего, взяв для этого новые имена. Фанатов команды ждёт фирменный абсурдный юмор камызякцев, которые покажут пародии на передачи «Что? Где? Когда?» (16+) и «Играй, гармонь любимая!» (12+), а также с помощью Анатолия Цоя продемонстрируют свежие вокальные номера.

- Для нас это огромное событие – первый сольный концерт на федеральном канале. Мы давно к этому шли и очень тщательно готовились, чтобы не разочаровать зрителя. Будем надеяться, что наш новый юмор всем понравится: мы старались шутить в нашем фирменном стиле, делали отсылки на известные номера, но при этом пытались привнести какую-то свежую перчинку. А получилось у нас или нет – покажет реакция зрителя, для нас это всегда самая чистая и честная оценка нашего творчества, - признался Денис Дорохов, участник команды «Камызяки».

Шоу «Концерты» можно увидеть в воскресенье в 21:00 на ТНТ.


Возрастное ограничение 16+
телевидение телешоу

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