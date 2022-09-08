«Голос улиц» посвящён творчеству уличных художников
В Иркутске с 30 августа по 11 сентября проходит всероссийский фестиваль уличного искусства «Голос улиц». Участие в мероприятии принимают 10 приглашённых художников из разных городов страны и 25 местных авторов.
Талантливые художники рисуют на пяти фасадах зданий, находящихся по адресам: маршала Конева, 78; маршала Конева 30; бульвар Рябикова, 12б; 5-й Армии, 38; Ярославского, 286. Также участники оформят граффити кубы, которые разместят на острове Конный, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
– Событие такого масштаба, посвящённое творчеству уличных художников, в нашем регионе проходит впервые. Основная цель проекта – реализация творческих работ, популяризация локальной идентичности и формирование позитивного облика городов. Мы не ограничивали участников по опыту, стилю, полу или возрасту, учитывали их смелые идеи и интересные решения, – отмечают организаторы фестиваля.
Роспись троллейбуса и наиболее яркие творческие события состоятся 10 и 11 сентября.
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Иркутск принимает всероссийский фестиваль уличного искусства
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