Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снова растёт

За сутки выявили на 10 больных больше, чем день назад



Заболеваемость COVID-19 в Бурятии опять набирает обороты. За минувшие сутки, 27 июля, выявили 35 новых пациентов. За день до этого сообщалось о 25 заражённых, днём ранее – 21, до этого – 18.



Всего же в республике с начала пандемии зарегистрировано 137 783 случаев заражений. Из них 44% (61 216) приходится на жителей Улан-Удэ.



В стационарах получают лечение 34 пациента. За предыдущие сутки госпитализировано три человека. В отделениях реанимации находится шесть больных, пять из которых старше 65 лет.



Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 40 коек, из них шесть свободно.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 246 больных.



С начала пандемии коронавирус в Бурятии унёс жизни 3037 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Два дня назад, 26 июля, в 17 российских регионах было зафиксировано превышение средних показателей заболеваемости COVID-19. Об этом сообщала «Лента.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор. Ведомство объяснило, что рост числа случаев COVID-19 вызван распространением новых вариантов штамма коронавируса «Омикрон».



В ведомстве советовали россиянам продолжить носить медицинские маски и использовать антисептики, чтобы избежать заражения. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью в полгода.



19 июля в России выявили первых заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». У всех заболевших инфекция протекает в лёгкой форме, госпитализация не потребовалась.



