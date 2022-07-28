За сутки выявили на 10 больных больше, чем день назад
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии опять набирает обороты. За минувшие сутки, 27 июля, выявили 35 новых пациентов. За день до этого сообщалось о 25 заражённых, днём ранее – 21, до этого – 18.
Всего же в республике с начала пандемии зарегистрировано 137 783 случаев заражений. Из них 44% (61 216) приходится на жителей Улан-Удэ.
В стационарах получают лечение 34 пациента. За предыдущие сутки госпитализировано три человека. В отделениях реанимации находится шесть больных, пять из которых старше 65 лет.
Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 40 коек, из них шесть свободно.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 246 больных.
С начала пандемии коронавирус в Бурятии унёс жизни 3037 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Два дня назад, 26 июля, в 17 российских регионах было зафиксировано превышение средних показателей заболеваемости COVID-19. Об этом сообщала «Лента.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор. Ведомство объяснило, что рост числа случаев COVID-19 вызван распространением новых вариантов штамма коронавируса «Омикрон».
В ведомстве советовали россиянам продолжить носить медицинские маски и использовать антисептики, чтобы избежать заражения. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью в полгода.
19 июля в России выявили первых заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». У всех заболевших инфекция протекает в лёгкой форме, госпитализация не потребовалась.
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снова растёт
Общество, Фото:
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