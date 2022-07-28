28 июля

27 июля

Популярное

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снова растёт

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снова растёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявили на 10 больных больше, чем день назад

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии опять набирает обороты. За минувшие сутки, 27 июля, выявили 35 новых пациентов. За день до этого сообщалось о 25 заражённых, днём ранее – 21, до этого – 18.

Всего же в республике с начала пандемии зарегистрировано 137 783 случаев заражений. Из них 44% (61 216) приходится на жителей Улан-Удэ.

В стационарах получают лечение 34 пациента. За предыдущие сутки госпитализировано три человека. В отделениях реанимации находится шесть больных, пять из которых старше 65 лет.

Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 40 коек, из них шесть свободно.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 246 больных.

С начала пандемии коронавирус в Бурятии унёс жизни 3037 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Два дня назад, 26 июля, в 17 российских регионах было зафиксировано превышение средних показателей заболеваемости COVID-19. Об этом сообщала «Лента.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор. Ведомство объяснило, что рост числа случаев COVID-19 вызван распространением новых вариантов штамма коронавируса «Омикрон».

В ведомстве советовали россиянам продолжить носить медицинские маски и использовать антисептики, чтобы избежать заражения. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью в полгода.

19 июля в России выявили первых заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». У всех заболевших инфекция протекает в лёгкой форме, госпитализация не потребовалась.

коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии четыре дня не горят леса
В Бурятии четыре дня не горят леса
Общество, 28.07.2022
В республике охраняется стабильная лесопожарная обстановка
В Бурятии рядом с Байкалом построили теплицы для выращивания леса
В Бурятии рядом с Байкалом построили теплицы для выращивания леса
Общество, 28.07.2022
Весной там посадят более 1 млн сеянцев сосны
В ЕР объявили об акции «Собери ребёнка в школу» в регионах России и в ДНР
В ЕР объявили об акции «Собери ребёнка в школу» в регионах России и в ДНР
Общество, 28.07.2022
Первая партия школьных комплектов уже передана детям ЛНР
Гусиноозёрск примет фестиваль православной культуры
Гусиноозёрск примет фестиваль православной культуры
Общество, 28.07.2022
Мероприятие пройдёт в начале осени
Казаки Сибири соберутся в Иркутской области на фестиваль
Казаки Сибири соберутся в Иркутской области на фестиваль
Общество, 28.07.2022
Фестиваль казачьей культуры «Братина» состоится в Тальцах 13-14 августа
Улан-удэнский депутат нашёл могилу деда-фронтовика в Беларуси
Улан-удэнский депутат нашёл могилу деда-фронтовика в Беларуси
Общество, 28.07.2022
Также благодаря поискам родственники ещё одного без вести пропавшего воина из Бурятии узнали о месте его захоронения
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 28.07.2022
Утром при прояснении туманы
В дацанах России пройдёт Майдари хурал
В дацанах России пройдёт Майдари хурал
Общество, 27.07.2022
Основным днём молебна станет 1 августа
В Бурятии отпразднуют «День поля»
В Бурятии отпразднуют «День поля»
Общество, 27.07.2022
В этом году традиционное мероприятие примет Бичурский район
В Бурятии провели волонтёрский лагерь «Чистый Байкал»
В Бурятии провели волонтёрский лагерь «Чистый Байкал»
Общество, 27.07.2022
Добровольцы убрали мусор в Безымянной, Горячинске, Гремячинске и Турке
В Ангарске появится памятник учителю
В Ангарске появится памятник учителю
Общество, 27.07.2022
Педагоги города выбрали макет нового памятника
В Бурятии заменят на новые 522 лифта
В Бурятии заменят на новые 522 лифта
Общество, 27.07.2022
В следующем году поменяют 6 лифтов в 3 многоквартирных домах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^