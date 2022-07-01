В Иркутской области стартовал «Сур-Харбан-2022»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он проходит в Усть-Ордынском Бурятском округе



Торжественное открытие областного национального культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2022» прошло сегодня, 1 июля, в посёлке Новонукутский Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа. В нём принимают участие команды восьми территорий Иркутской области: шести районов УОБО, города Свирска и Ольхонского района.



Концепция театрализованного представления «Сур-Харбана» была посвящена 85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа и Году культурного наследия народов России. В первом блоке масштабного действия, который назывался «Мой округ, твою историю храню, тебя люблю и гордо воспеваю!» приняли участие ансамбль песни и танца «Степные напевы» и более 350 участников фольклорных творческих коллективов. Были показаны сценические миниатюры разных исторических эпох: митинг на колхозном поле, годы Великой Отечественной войны, восстановление народного хозяйства после войны и наше время. Фольклорные коллективы исполнили песню «С юбилеем, округ мой» на четырёх языках: русском, бурятском, татарском и белорусском. Второй блок театрализации назывался «Будущее в наших руках! Начнём его строить сегодня, вместе, сейчас!». Финальный блок - «Мы единое целое!».



В культурную программу «Сур-Харбана» также включён конкурс театрализованных концертных программ «В семье единой!», участие в котором приняли представители всех восьми команд, прибывших на региональный праздник. Впервые в зачёт культурной программы праздника внесены итоги бурятской игры в кости «Шагай наадан».



Вечером на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена» состоится флешмоб «Ёхор собирает друзей» и праздничный концерт ансамбля песни и танца «Степные напевы».



Открыты две тематические выставки национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа. В войлочной юрте, которая установлена на стадионе, работает выставка «Лошадь в жизни человека». Представлены картины художников, современная конская упряжь и упряжь, которой пользовались жители округа в начале 20 века. Кроме того, на стадионе смонтирована выставка «Легенды спорта» – о знаменитых борцах УОБО прошлого столетия.



Спортивная программа «Сур-Харбана» представлена 10 видами спорта: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы, шашки. Финалы абсолютных первенств по бурятской борьбе и стрельбе из бурятского лука пройдут 2 июля, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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