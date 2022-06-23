В Улан-Удэ без существенных осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 июня по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10, днём в отдельных районах 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +16,+21.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +25,+27.
В Бурятии местами кратковременные дожди с грозами
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Общество, 23.06.2022
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