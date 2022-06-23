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В Бурятии местами кратковременные дожди с грозами

В Бурятии местами кратковременные дожди с грозами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 июня по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10, днём в отдельных районах 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +16,+21.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +25,+27.


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