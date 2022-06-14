В Забайкалье «переписали» даурских журавлей

Общество, Фото: Даурский заповедник

На реке Борзе завершён учёт пернатых



В Забайкальском крае подведены итоги «переписи» пернатых, обитающих в пойме реки Борзи.



По данным Светланы Бальжимаевой, орнитолога Даурского заповедника, девять пар даурских журавлей успешно вывели птенцов. Три семьи пока в ожидании: сидят на гнёздах. Семейное положение девяти пар ещё требует уточнения, а три пары бездетны: они либо не приступали в этом году к гнездованию, либо по какой-то причине потеряли кладки. Всего же зафиксировано 24 семейные пары «даурцев».



В пойме Борзи размножаются также и серые журавли. Обнаружено семь семей с птенцами, одна – на гнезде, а статус трёх пар остался под вопросом.



Кроме того, река Борзя является важным местом летнего обитания холостых молодых особей журавлей разных видов. Дело в том, что крупные виды журавлей приступают к гнездованию лишь на 3‒5 год жизни, а до того подростки держатся группами отдельно от взрослых гнездящихся птиц. В частности, во время учётов в пойме Борзи отмечено 5 холостых даурских журавлей, 17 чёрных журавлей и 7 стерхов. Два последних вида гнездятся значительно севернее ‒ в Якутии. Об этом сообщает пресс-центр Даурского заповедника.

