В Закаменском районе Бурятии чествовали «золотых» юбиляров

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Супруги Шелкуновы отметили 50-летие семейной жизни



9 июня в Закаменском районе Бурятии состоялось чествование «золотых» юбиляров семейной жизни Леонида Алексеевича и Екатерины Павловны Шелкуновых.



- Ровно 50 лет назад, 9 июня 1972 года, в Закаменском бюро ЗАГС молодожёны Леонид Шелкунов и Екатерина Дорошенко обменялись кольцами. Сейчас, спустя значительный отрезок времени, юбиляры остаются бодрыми, весёлыми и жизнерадостными людьми. Их окружают внуки, правнуки и скучать не приходится! – сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.



Семью с юбилеем поздравили представители МО «г. Закаменск», городского совета депутатов, ПФР по Закаменскому району, районного ОСЗН. Работники местного отдела ЗАГС вручили чете Шелкуновых юбилейное свидетельство о заключении брака и пожелали здоровья, улыбок и оптимизма на следующие 50 лет совместной жизни.

