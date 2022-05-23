В Бурятии сняли на видео любопытную и смелую нерпу



Милое видео опубликовали в телеграм-канале БУ «Бурприрода».





Во время рейда в местности Толонки Прибайкальского района Бурятии государственный инспектор БУ «Бурприрода» Иван Истомин снял на видео байкальскую нерпу.Нерпа - единственное млекопитающее озера Байкал. Обычно нерпы очень осторожны, пугливы и близко к человеку не подходят. Но тут она на удивление близко подплыла к судну.- Ручная нерпа. Тренировали ловить омуля. Первый пуск, - пошутил госинспектор.