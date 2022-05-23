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В Бурятии сняли на видео любопытную и смелую нерпу

В Бурятии сняли на видео любопытную и смелую нерпу
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
В природе обычно нерпы не подбираются близко к людям

Во время рейда в местности Толонки Прибайкальского района Бурятии государственный инспектор БУ «Бурприрода» Иван Истомин снял на видео байкальскую нерпу.

Нерпа - единственное млекопитающее озера Байкал. Обычно нерпы очень осторожны, пугливы и близко к человеку не подходят. Но тут она на удивление близко подплыла к судну.

- Ручная нерпа. Тренировали ловить омуля. Первый пуск, - пошутил госинспектор. 

Милое видео опубликовали в телеграм-канале БУ «Бурприрода».   

нерпы Байкал

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