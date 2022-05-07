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Житель Бурятии получил «условку» за найденный телефон

Житель Бурятии получил «условку» за найденный телефон
Общество,  Фото:pexels.com
Ущерб составил восемь тысяч рублей

13 октября 2021 года ранее судимый житель Еравнинского района Бурятии на перекрёстке улицы Василенко и переулке Дорожный селе Сосново-Озёрское нашёл лежавший на земле мобильный телефон. Мужчина забрал гаджет себе и не стал искать его владельца.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что мужчина использовал телефон достаточное время в своих личных целях и не планировал возвращать вещь владельцу. Таким образом, своими действиями сельчанин причинил потерпевшей материальный ущерб в сумме 8 000 рублей.

- Приговором Еравнинского районного суда Бурятии гражданину назначено наказание по ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В суде отметили, что по закону, нашедший потерянную вещь обязан её вернуть.

- Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её, или собственника вещи или кого-либо другого из известных лиц, имеющих право получить её, и возвратить найденную вещь этому лицу.  Нашедший вещь вправе хранить её у себя, либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу, - отметили в суде. 


суд приговор кража

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