Житель Бурятии получил «условку» за найденный телефон









13 октября 2021 года ранее судимый житель Еравнинского района Бурятии на перекрёстке улицы Василенко и переулке Дорожный селе Сосново-Озёрское нашёл лежавший на земле мобильный телефон. Мужчина забрал гаджет себе и не стал искать его владельца.Было возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что мужчина использовал телефон достаточное время в своих личных целях и не планировал возвращать вещь владельцу. Таким образом, своими действиями сельчанин причинил потерпевшей материальный ущерб в сумме 8 000 рублей.- Приговором Еравнинского районного суда Бурятии гражданину назначено наказание по ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе суда.Приговор не вступил в законную силу.В суде отметили, что по закону, нашедший потерянную вещь обязан её вернуть.- Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её, или собственника вещи или кого-либо другого из известных лиц, имеющих право получить её, и возвратить найденную вещь этому лицу. Нашедший вещь вправе хранить её у себя, либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу, - отметили в суде.