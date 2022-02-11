Художница из Бурятии стала призёром конкурса в Англии

Представительница Бурятии заявила на конкурс картину «Зимняя ночь»



Художник из Бурятии Евгения Музюкова стала призёром международного конкурса Golden Time Talent в Англии.



Евгения Музюкова родилась в селе Икряное Астраханской области. Часть своего детства она провела в Астрахани.



- Это край потрясающей природы, рыбных богатств, буйство ярких цветов. С детства наблюдала за тем как пишет отец – акварель, рисунок, масло, и это вдохновило пойти в художественную школу, с этого и начался творческий путь, - рассказала Евгения.



В Улан-Удэ она переехала жить в 2003 году. Здесь принимала и участие во многих выставках, а также в в акции благодарности «Художники Бурятии –Врачам».



На международном конкурсе Golden Time Talent в номинации Art Painting Евгения заняла второе место с картиной «Зимняя ночь». Работа выполнена на холсте красками.



Первое место Евгения получила за Like-битву по просмотрам и оценкам работ.



Международный конкурсе Golden Time Talent – британская платформа развития талантов. В жюри 58 представителей из 18 стран.



