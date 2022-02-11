Представительница Бурятии заявила на конкурс картину «Зимняя ночь»
Художник из Бурятии Евгения Музюкова стала призёром международного конкурса Golden Time Talent в Англии.
Евгения Музюкова родилась в селе Икряное Астраханской области. Часть своего детства она провела в Астрахани.
- Это край потрясающей природы, рыбных богатств, буйство ярких цветов. С детства наблюдала за тем как пишет отец – акварель, рисунок, масло, и это вдохновило пойти в художественную школу, с этого и начался творческий путь, - рассказала Евгения.
В Улан-Удэ она переехала жить в 2003 году. Здесь принимала и участие во многих выставках, а также в в акции благодарности «Художники Бурятии –Врачам».
На международном конкурсе Golden Time Talent в номинации Art Painting Евгения заняла второе место с картиной «Зимняя ночь». Работа выполнена на холсте красками.
Первое место Евгения получила за Like-битву по просмотрам и оценкам работ.
Международный конкурсе Golden Time Talent – британская платформа развития талантов. В жюри 58 представителей из 18 стран.
Художница из Бурятии стала призёром конкурса в Англии
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