Улан-удэнцев приглашают на читку пьесы-антутопии

В театре имени Бестужева прочитают произведение Екатерины Гузема



15 февраля в Улан-Удэ, на малой сцене Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева состоится читка пьесы современного российского драматурга Екатерины Гузема «Министерство хороших матерей» (16+). Мероприятие пройдёт в рамках проекта театра «КонТекст».



- Эта пьеса написана в жанре «репродуктивной антиутопии». Здесь представлена Россия будущего, где ресурсов не хватает, а население в таком переизбытке, что государство приняло решение ограничить рождаемость. Выдаются квоты на рождение ребёнка, ведется агрессивная кампания по сокращению рождаемости, - сообщает пресс-служба театра.



В читке заняты: Елизавета Михайлова, Лиана Щетилина, Надежда Разуваева, Светлана Полянская, Ольга Кудряшова, Анастасия Турушева, Наталья Березина, Иван Бузунов, Роман Гаврилов, Петр Прозоровский и Александр Фатеев.



Автор пьесы Екатерина Гузема, российский драматург, ученица Николая Коляды. Её пьесы в разное время были поставлены в Москве, Екатеринбурге, Ижевске, Уфе, Нижнем Тагиле, Челябинске. Победитель конкурсов «Любимовка» и «Ремарка».



Читка пьесы проходит с разрешения автора. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной записи в связи с ограниченным количеством мест.



Напомним, что проект «КонТекст» стартовал в прошлом году. В его рамках проходят читки пьес и их обсуждения. Он знакомит зрителей Улан-Удэ с современными и наиболее интересными текстами, с отечественными авторами, с темами, которые сегодня волнуют драматургов.



Возрастное ограничение 16+

