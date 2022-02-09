Улан-удэнцев приглашают на читку пьесы-антутопии

В театре имени Бестужева прочитают произведение Екатерины Гузема
15 февраля в Улан-Удэ, на малой сцене Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева состоится читка пьесы современного российского драматурга Екатерины Гузема «Министерство хороших матерей» (16+). Мероприятие пройдёт в рамках проекта театра «КонТекст».
- Эта пьеса написана в жанре «репродуктивной антиутопии». Здесь представлена Россия будущего, где ресурсов не хватает, а население в таком переизбытке, что государство приняло решение ограничить рождаемость. Выдаются квоты на рождение ребёнка, ведется агрессивная кампания по сокращению рождаемости, - сообщает пресс-служба театра.
В читке заняты: Елизавета Михайлова, Лиана Щетилина, Надежда Разуваева, Светлана Полянская, Ольга Кудряшова, Анастасия Турушева, Наталья Березина, Иван Бузунов, Роман Гаврилов, Петр Прозоровский и Александр Фатеев.
Автор пьесы Екатерина Гузема, российский драматург, ученица Николая Коляды. Её пьесы в разное время были поставлены в Москве, Екатеринбурге, Ижевске, Уфе, Нижнем Тагиле, Челябинске. Победитель конкурсов «Любимовка» и «Ремарка».
Читка пьесы проходит с разрешения автора. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной записи в связи с ограниченным количеством мест.
Напомним, что проект «КонТекст» стартовал в прошлом году. В его рамках проходят читки пьес и их обсуждения. Он знакомит зрителей Улан-Удэ с современными и наиболее интересными текстами, с отечественными авторами, с темами, которые сегодня волнуют драматургов.
Возрастное ограничение 16+
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