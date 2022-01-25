Лесоприёмный пункт в Бурятии захламил территорию опилками

Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей



В Бичурском районе Бурятии на территории лесоприёмного пункта отсутствует площадка для накопления отходов переработки древесины. Стружка и опилки хранятся непосредственно на земле, территория пункта захламлена отходами лесопиления.



В отношении ответственного должностного лица предприятия возбуждено административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.



Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

