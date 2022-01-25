Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
В Бичурском районе Бурятии на территории лесоприёмного пункта отсутствует площадка для накопления отходов переработки древесины. Стружка и опилки хранятся непосредственно на земле, территория пункта захламлена отходами лесопиления.
В отношении ответственного должностного лица предприятия возбуждено административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Лесоприёмный пункт в Бурятии захламил территорию опилками
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