В Братске открылась «Рождественская улица»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Братска

В экспозиции представлено множество игрушек в различных техниках



В Братске появилась «Рождественская улица». Новая экспозиция открылась в художественном выставочном зале. Работы, представленные на выставке, выполнены в разных техниках, сообщает пресс-служба администрации Братска.



- Это и полимерная глина, и папье-маше, есть работы с фарфоровыми деталями, есть традиционная ватная игрушка, - рассказала заведующая художественным выставочным залом Елена Белецкая.



На выставке несколько витрин — у каждой своя мини-история. Это и «Маскарад», и «Антикварная лавка», и «Фотосалон или семейные ценности».



- Есть витрина «Сладости». Там куклы и игрушки выполнены в карамельно-конфетных тонах. Есть витрина, посвященная книгам и фильмам, то есть это иллюстрации. Игрушки — это, как ожившие герои книг, необязательно детских. И номинация «Детская игрушка» — просто милые зверята и куклы, которые не менее достойны присутствовать на этой выставке, - отметила Елена Белецкая.



Не смогли на «Рождественской улице» обойтись и без ёлки. Праздничная красавица тоже украшена уникальными игрушками. Они сделаны «золотыми» руками мастериц этой выставки.



Создавали праздничное настроение и саму «улицу» 26 творцов. Работ — больше двухсот пятидесяти. Выставка организована братскими мастерами кукольного дела совместно с иркутским клубом «Байкалтеддис». Также здесь представлены работы из Уфы, Москвы, Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска и Усть-Кута.



Как рассказали в Братском музее истории освоения Ангары, для участников «Рождественская улица» не просто выставка. Профессиональное жюри выберет победителей в 7 номинациях: «Ёлочная игрушка», «Маскарад», «Герои книг», «Семейные ценности», «Антикварная лавка», «Магазин сладостей» и «Детская игрушка». Они получат «Льдинку Байкала» с памятной надписью.



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