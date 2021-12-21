В Забайкалье наградили авторов лучших творческих идей

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Проекты победителей реализуют в следующем году



В Забайкальском крае подвели итоги краевого конкурса «22 творческие идеи». Авторы трёх лучших идей по реализации проектов в сфере культуры и искусства награждены денежными сертификатами на путевку в ленд-арт парк «Тужи» в новогодние праздники. Проекты победителей будут реализованы в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



По итогам конкурса третье место заняла Дарья Бальнижимаева из Могойтуйского района с фестивалем «ВКУСовыхпредпоЧТЕНИЙ «BOOKFOOD». Мероприятие направлено на популяризацию книг и чтения, правильного питания, здорового образа жизни.



Второе место заняла жительница села Улёты Наталья Смирнова. Она предложила провести межрайонный фестиваль этнических культур Забайкалья «По следам Чингисхана» на озере Арей. Его цель – возрождение и пропаганда духовных ценностей в области традиционной культуры Улётовского района и Забайкальского края через обычаи и традиции национальной культуры. По словам автора, идея проекта возникла ещё три года назад.



Автором лучшей идеи и победителем конкурса признана руководитель регионального союза театральных деятелей Елена Сафронова, которая выступила с инициативой проведения театрального проекта «Квинтэссенция».



- В этом фестивале мы хотим задействовать все профессиональные театры, народные, любительские коллективы, театры-студии, косплейщиков, неравнодушных граждан. Мы планируем сделать то, чего никогда не было в Чите – карнавал, проведём презентацию забайкальских театров, - рассказала Елена Сафронова.

