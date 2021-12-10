Бурятия преодолела отметку в 72 тысячи случаев заражений COVID-19

Почти 130 пациентов находятся в реанимации
С начала пандемии в Бурятии зафиксировали 72 092 заражённых коронавирусом. Таковы данные управления Роспотребнадзора на утро 10 декабря. Из них 46% (33 351) приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявлено 236 заразившихся коронавирусом жителей Бурятии.
Заболеваемость по-прежнему сохраняется на одном стабильном уровне. Так, если вчера заболели 236 человек, позавчера их было 235, до этого 232, 228, 230, 231, 233, 234, 231 и т.д.
Выздоровели от ковида с начала пандемии 65 687 жителей Бурятии. Накануне вылечились 318 человек.
Скончались за минувшие сутки шесть больных коронавирусом. Известно, что пятеро из них были старше 65 лет (точный возраст умерших сейчас не раскрывается).
За всё время от коронавируса умерли 2265 жителей Бурятии.
Госпитализированных больных за сутки прибавилось. Сейчас в стационарах лежат 1230 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 12 человек больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 129 пациентов (+5 за сутки). Из них 85 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 77 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1538 коек: занято – 1230, свободно 308 коек. Занятость коечного фонда составляет 80 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2910 человек (днём ранее было больше трёх тысяч).
Число контактных лиц на сегодня – 13 707 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 414 925 человек. Повторную вакцинацию начали 63 328 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 9 декабря, чтобы прогуляться по парковой зоне Этнографического музея народов Забайкалья или посетить зоосад, не нужно будет предъявлять QR-коды. Такое решение принято на основании обращения министерства культуры Бурятии в управление Роспотребнадзора.
Парламент Бурятии должен будет поддержать или же не поддержать федеральный законопроект о QR-кодах. По этому поводу депутаты Народного Хурала соберутся на внеочередную сессию 14 декабря.
Эпидемиологи напомнили жителям Бурятии о том, что контактные лица и лечащиеся на дому больные коронавирусом должны соблюдать режим самоизоляции.
Бурятия преодолела отметку в 72 тысячи случаев заражений COVID-19
Общество, Фото:
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