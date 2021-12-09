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В Этнографический музей в Улан-Удэ будут пускать без QR-кодов

В Этнографический музей в Улан-Удэ будут пускать без QR-кодов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Особого решения для Этнографического музея добилось минкультуры

С 9 декабря, чтобы прогуляться по парковой зоне Этнографического музея народов Забайкалья или посетить зоосад, не нужно будет предъявлять QR-коды.

- Такое решение принято на основании обращения министерства культуры Бурятии в управление Роспотребнадзора. Согласовано посещения парковой зоны и этнозоосада без предъявления документации о вакцинации или о перенесённом заболевании либо отрицательного результата лабораторного обследования методом ПЦР, - сообщили в пресс-службе Этнографического музея.

Отметим, QR-код или медицинская справка всё же понадобятся посетителям при посещении отдельных выставок или общепита на территории музея.

Этнографический музей вовсю готовится к Новому году. В парковой зоне установлена главная ёлка, горки, устроены новогодние локации и фотозоны. В зоосаду расширена обзорная дорожка. Также посетители могут рассмотреть северных оленей и серых волков в новом вольере.

В Бурятии система пропусков по QR-кодам введена до конца года.

QR-код необходим для пропуска в предприятия общественного питания, торговые центры, торговые комплексы, а также торгово-развлекательные комплексы, объекты торговли непродовольственными товарами, СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения.



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