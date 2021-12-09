Законопроект касается QR-кодов в общественных местах
Парламент Бурятии должен будет поддержать или же не поддержать федеральный законопроект о QR-кодах. По этому поводу депутаты Народного Хурала соберутся на внеочередную сессию 14 декабря.
- Совет Народного Хурала принял постановление о проведении внеочередной сессии. Парламент рассмотрит проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - сообщили в пресс-службе парламента Бурятии.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок, сообщает РИА Новости.
До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Несколько регионов уже поддержали федеральный законопроект, в частности, Крым и Сахалинская область.
Бурятия даст свою оценку федеральному законопроекту о QR-кодах
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Законопроект касается QR-кодов в общественных местах
Школьники жаловались на холодные и жирные блюда
Алексей Цыденов договорился о поставке новых автобусов в республику
Образованный совет займётся разработкой инициатив и раскрытием потенциала региона
Соёлма Дагаева в прямом эфире подведёт основные итоги года
Важнейшее решение было принято единогласно
«Жалко прощаться», - сказал напоследок Амагыров
Депутат Султан Хамзаев заявил, что «алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан»
Главу Иволгинского района назначили по конкурсу
Амагыров больше 10 лет возглавлял БСМП
В Чите провели церемонию передачи боевого знамени
Руслана Болотова наградили орденом Полярной звезды
Место получил специалист, работающий в сфере туризма больше 15 лет
Депутат от Бурятии постарался «развеять мифы» о рабочих помещениях членов Госдумы
Власть, 04.12.2021
Фамилию озвучил зампред регионального правительства