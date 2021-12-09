Бурятия даст свою оценку федеральному законопроекту о QR-кодах

Законопроект касается QR-кодов в общественных местах



Парламент Бурятии должен будет поддержать или же не поддержать федеральный законопроект о QR-кодах. По этому поводу депутаты Народного Хурала соберутся на внеочередную сессию 14 декабря.



- Совет Народного Хурала принял постановление о проведении внеочередной сессии. Парламент рассмотрит проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - сообщили в пресс-службе парламента Бурятии.



Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.



Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок, сообщает РИА Новости.



До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.



Несколько регионов уже поддержали федеральный законопроект, в частности, Крым и Сахалинская область.





