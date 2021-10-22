В Улан-Удэ выбрали лучших активистов ВОС

В столице Бурятии прошёл республиканский конкурс «Я – Лидер!»
20 октября в Бурятии состоялся республиканский конкурс «Я – Лидер!». Мероприятие проводилось среди председателей и активистов местных организаций Бурятской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Конкурс прошёл в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 90-летию образования Бурятской РО ВОС.
Участие приняли активисты, представляющие Кабанскую, Хоринскую и Улан-Удэнскую первичные организации. Конкурсная программа состояла из 6 заданий: «Домашнее задание», «Представление организации», «Знаешь ли ты нормативные документы ВОС», «По страницам истории ВОС и БРО ВОС», «Как поступить» и «Это я могу».
По результатам конкурса в лидеры вышли: Альбина Гомзякова (Хоринская МО ВОС) и Светлана Попова (Кабанская МО ВОС). С небольшим отставанием второе место разделили Галина Немцева (Хоринская МО ВОС) и Николай Неуступов (Кабанская МО ВОС). Третье место присуждено Лилии Никитиной, Александре Кобзевой и Вячеславу Доржиеву (УУ МО ВОС). Победителям вручены денежные призы. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
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