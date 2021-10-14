Пилот из Бурятии получил награду от главы государства

Дальневосточников с госнаградами поздравил полпред президента в ДФО
Государственные награды тринадцати дальневосточникам присвоены указом президента Российской Федерации. С высокими наградами их поздравил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» присвоено жителю Бурятии Рыгзену Аюшеву – командиру воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «Баргузин».
Кроме этого, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Васильев Анатолий (Приморский край) – бригадир Ружинской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; Новиков Григорий (Приморский край) – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Ружино Дальневосточной дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»; Ягупов Игорь (Сахалинская область) – старший электромеханик узла радиосвязи станции Поронайск Сахалинского регионального центра связи Хабаровской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»; Макарова Татьяна (Камчатский край) – начальник межмуниципального отдела по Елизовскому и Мильковскому районам управления Росреестра по Камчатскому краю. Почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации» присвоено Слабуке Галине (Камчатский край) – начальнику отдела управления Росреестра по Камчатскому краю. Знаком отличия «За безупречную службу» награждён Олесов Семён (Республика Саха (Якутия)) – аудитор региональной счётной палаты.
Отмечен большой вклад в подготовку и проведение кругосветного плавания учебного парусного судна «Паллада» Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Орденом почёта награждён капитан учебного парусного судна «Паллада» Зорченко Николай. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоены старший помощник капитана (по учебной работе) Раменский Владимир и старший механик Холбодо Пётр. Медалью за «Заслуги перед Отечеством» II степени награждены старший боцман Абрамов Николай, старший помощник капитана Кочанов Александр и капитан-дублёр Толовиков Сергей. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Пилот из Бурятии получил награду от главы государства
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также средства пойдут на оказание помощи пострадавшим от стихии
Большую часть пути он преодолел пешком
Он отметил, что работники заповедного дела выполняют важную и ответственную миссию
Жители «сотых» микрорайонов смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот
Сообщается, что новый корпус будет строиться рядом со старым зданием
Он пообещал продолжать вести инвестиционные проекты в Бурятии
В конце октября по обмену в Улан-Удэ приедет Алтайский театр кукол «Сказка»
Для этого собираются реконструировать электросетевое хозяйство
Занятия проходили в специальном автогородке
Мужчину заключили под домашний арест
Спортсмены готовятся к новому олимпийскому сезону
Дочь и внучка Михаила Жагбаева сыграли на передаче на национальных инструменах
К участию приглашаются молодые люди от 24 лет
Парень представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток
Всего в турнире приняли участие свыше 130 спортивных дуэтов