Пилот из Бурятии получил награду от главы государства

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Дальневосточников с госнаградами поздравил полпред президента в ДФО



Государственные награды тринадцати дальневосточникам присвоены указом президента Российской Федерации. С высокими наградами их поздравил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» присвоено жителю Бурятии Рыгзену Аюшеву – командиру воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «Баргузин».



Кроме этого, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Васильев Анатолий (Приморский край) – бригадир Ружинской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; Новиков Григорий (Приморский край) – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Ружино Дальневосточной дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»; Ягупов Игорь (Сахалинская область) – старший электромеханик узла радиосвязи станции Поронайск Сахалинского регионального центра связи Хабаровской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»; Макарова Татьяна (Камчатский край) – начальник межмуниципального отдела по Елизовскому и Мильковскому районам управления Росреестра по Камчатскому краю. Почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации» присвоено Слабуке Галине (Камчатский край) – начальнику отдела управления Росреестра по Камчатскому краю. Знаком отличия «За безупречную службу» награждён Олесов Семён (Республика Саха (Якутия)) – аудитор региональной счётной палаты.



Отмечен большой вклад в подготовку и проведение кругосветного плавания учебного парусного судна «Паллада» Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Орденом почёта награждён капитан учебного парусного судна «Паллада» Зорченко Николай. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоены старший помощник капитана (по учебной работе) Раменский Владимир и старший механик Холбодо Пётр. Медалью за «Заслуги перед Отечеством» II степени награждены старший боцман Абрамов Николай, старший помощник капитана Кочанов Александр и капитан-дублёр Толовиков Сергей. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

