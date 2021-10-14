 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 октября

13 октября

Популярное

Пилот из Бурятии получил награду от главы государства

Пилот из Бурятии получил награду от главы государства
Общество,  Фото:официальный интернет-портал правовой информации
Дальневосточников с госнаградами поздравил полпред президента в ДФО

Государственные награды тринадцати дальневосточникам присвоены указом президента Российской Федерации. С высокими наградами их поздравил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» присвоено жителю Бурятии Рыгзену Аюшеву – командиру воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «Баргузин».

Кроме этого, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Васильев Анатолий (Приморский край) – бригадир Ружинской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; Новиков Григорий (Приморский край) – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Ружино Дальневосточной дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»; Ягупов Игорь (Сахалинская область) – старший электромеханик узла радиосвязи станции Поронайск Сахалинского регионального центра связи Хабаровской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»; Макарова Татьяна (Камчатский край) – начальник межмуниципального отдела по Елизовскому и Мильковскому районам управления Росреестра по Камчатскому краю. Почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации» присвоено Слабуке Галине (Камчатский край) – начальнику отдела управления Росреестра по Камчатскому краю. Знаком отличия «За безупречную службу» награждён Олесов Семён (Республика Саха (Якутия)) – аудитор региональной счётной палаты.

Отмечен большой вклад в подготовку и проведение кругосветного плавания учебного парусного судна «Паллада» Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Орденом почёта награждён капитан учебного парусного судна «Паллада» Зорченко Николай. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоены старший помощник капитана (по учебной работе) Раменский Владимир и старший механик Холбодо Пётр. Медалью за «Заслуги перед Отечеством» II степени награждены старший боцман Абрамов Николай, старший помощник капитана Кочанов Александр и капитан-дублёр Толовиков Сергей. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Бурятия награждение ДФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Району Бурятии выделили 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС
Району Бурятии выделили 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС
Общество, 14.10.2021
Также средства пойдут на оказание помощи пострадавшим от стихии
Алексей Цыденов поздравил работников заповедного дела Бурятии и ветеранов отрасли
Алексей Цыденов поздравил работников заповедного дела Бурятии и ветеранов отрасли
Общество, 14.10.2021
Он отметил, что работники заповедного дела выполняют важную и ответственную миссию
В Улан-Удэ проведут эксперимент с пересадочным тарифом
В Улан-Удэ проведут эксперимент с пересадочным тарифом
Общество, 14.10.2021
Жители «сотых» микрорайонов смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот
Строительство здания «инфекционки» в Улан-Удэ запланировано на 2022 год
Строительство здания «инфекционки» в Улан-Удэ запланировано на 2022 год
Общество, 14.10.2021
Сообщается, что новый корпус будет строиться рядом со старым зданием
Антон Виноградов переходит в крупный холдинг в Москве
Антон Виноградов переходит в крупный холдинг в Москве
Общество, 14.10.2021
Он пообещал продолжать вести инвестиционные проекты в Бурятии
Бурятский театр отправляется на гастроли в Алтайский край
Бурятский театр отправляется на гастроли в Алтайский край
Общество, 14.10.2021
В конце октября по обмену в Улан-Удэ приедет Алтайский театр кукол «Сказка»
Жителей микрорайонов Улан-Удэ хотят перевести на электроотопление
Жителей микрорайонов Улан-Удэ хотят перевести на электроотопление
Общество, 14.10.2021
Для этого собираются реконструировать электросетевое хозяйство
В Улан-Удэ детсадовцам и школьникам напомнили ПДД
В Улан-Удэ детсадовцам и школьникам напомнили ПДД
Общество, 14.10.2021
Занятия проходили в специальном автогородке
Братчанин выстрелил в сторону пристава за изъятие машины
Братчанин выстрелил в сторону пристава за изъятие машины
Общество, 14.10.2021
Мужчину заключили под домашний арест 
Алиса Жамбалова отправилась на сборы в Австрию
Алиса Жамбалова отправилась на сборы в Австрию
Общество, 14.10.2021
Спортсмены готовятся к новому олимпийскому сезону
Житель Бурятии принял участие в программе «Поле чудес»
Житель Бурятии принял участие в программе «Поле чудес»
Общество, 14.10.2021
Дочь и внучка Михаила Жагбаева сыграли на передаче на национальных инструменах
В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»
В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»
Общество, 14.10.2021
К участию приглашаются молодые люди от 24 лет 
Военный из Улан-Удэ продолжает борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Военный из Улан-Удэ продолжает борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Общество, 14.10.2021
Парень представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток
Юные танцоры из Бурятии заняли призовые места на турнире в Чите
Юные танцоры из Бурятии заняли призовые места на турнире в Чите
Общество, 14.10.2021
Всего в турнире приняли участие свыше 130 спортивных дуэтов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^