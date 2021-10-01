 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

Утверждена предварительная концепция проекта «Большой Байкал»

Утверждена предварительная концепция проекта «Большой Байкал»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план по туризму

На заседании совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» единогласно утвердили предварительную концепцию мастер-плана туристской территории проекта «Большой Байкал». Мероприятие прошло 30 сентября под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Проект «Большой Байкал» предполагает развитие туристической инфраструктуры двух регионов: Бурятии и Иркутской области. Это должно обеспечить рост турпотока на Байкал, занятость местного населения, рост его доходов, развитие сопутствующей инфраструктуры, и в целом окажет значительное влияние на экономику и социальную сферу территорий.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, в ближайшее время корпорация приступит к разработке мастер-планов территорий «Большого Байкала». Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план, охватывающий природную территорию в 385,4 тысяч квадратных километров с населением 2,4 млн человек. Развитие получат остров Ольхон, Тункинская долина, территории Иркутск – Тальцы, Байкальск – Выдрино и Турка – Горячинск. Общая потребность в номерном фонде на этих территориях, по расчётам специалистов, составляет 38 тысяч гостиничных номеров.

Преобразования коснутся и транспортной инфраструктуры двух регионов. Первоочередной задачей эксперты «Туризм.РФ» видят модернизацию аэропорта Улан-Удэ и строительство нового аэропорта в Иркутске. Развивать предполагается также малую авиацию и водное сообщение. Благодаря развитию байкальских территорий в Иркутской области будет создано 15,9 тысяч рабочих мест.

Срок реализации проекта – 2021-2035 годы. По предварительным расчётам валовой региональный продукт в сфере туризма вырастет с 0,6% до 6%. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Бурятия Иркутская область Байкал туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Утверждена предварительная концепция проекта «Большой Байкал»
Утверждена предварительная концепция проекта «Большой Байкал»
Общество, 01.10.2021
Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план по туризму
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Общество, 01.10.2021
Имениннице пожелали здоровья и долголетия
Сапсёрферы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Сапсёрферы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 01.10.2021
Спортсмены взяли три медали на дистанции «Лайт»
Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования
Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования
Общество, 01.10.2021
Сборная региона в течение трёх дней завоевала 44 награды
Пауэрлифтер Бурятии завоевала «малые» медали первенства мира
Пауэрлифтер Бурятии завоевала «малые» медали первенства мира
Общество, 01.10.2021
Юниорки соревновались в классическом троеборье
В Бурятии дети из дома-интерната поздравили пожилых в соццентре
В Бурятии дети из дома-интерната поздравили пожилых в соццентре
Общество, 01.10.2021
Воспитанники сделали для старшего поколения поздравительные открытки
В Иркутской области испортится погода
В Иркутской области испортится погода
Общество, 01.10.2021
Синоптики прогнозируют усиление ветра
В Улан-Удэ проверяют детский сад, который строят из газобетона
В Улан-Удэ проверяют детский сад, который строят из газобетона
Общество, 01.10.2021
Новый детский сад будет рассчитан на 280 мест
В Улан-Удэ осуждённые связали вещи для пенсионеров
В Улан-Удэ осуждённые связали вещи для пенсионеров
Общество, 01.10.2021
Отбывающие наказание женщины отправили пожилым людям подарки
Врачам Иркутской области доплатят за привитых от COVID-19
Врачам Иркутской области доплатят за привитых от COVID-19
Общество, 01.10.2021
За каждого вакцинированного выплатят по 200 рублей к зарплате
Полицейские спели для жителей дома престарелых в Улан-Удэ
Полицейские спели для жителей дома престарелых в Улан-Удэ
Общество, 01.10.2021
Бабушки и дедушки не хотели отпускать певцов в форме
Бурятский оперный театр спустя 2,5 года обрёл нового худрука
Бурятский оперный театр спустя 2,5 года обрёл нового худрука
Общество, 01.10.2021
Новый худрук Владимир Рылов рассказал, что у него «чешутся руки работать»
В Бурятии терпит бедствие уникальный музей на Байкале
В Бурятии терпит бедствие уникальный музей на Байкале
Общество, 01.10.2021
Из-за выросшего уровня воды цеха музея повисли на сваях
В Бурятии планируют отменить режим ЧС
В Бурятии планируют отменить режим ЧС
Общество, 01.10.2021
Режим ЧС регионального уровня действует месяц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^