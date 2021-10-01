Утверждена предварительная концепция проекта «Большой Байкал»

Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план по туризму



На заседании совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» единогласно утвердили предварительную концепцию мастер-плана туристской территории проекта «Большой Байкал». Мероприятие прошло 30 сентября под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.



Проект «Большой Байкал» предполагает развитие туристической инфраструктуры двух регионов: Бурятии и Иркутской области. Это должно обеспечить рост турпотока на Байкал, занятость местного населения, рост его доходов, развитие сопутствующей инфраструктуры, и в целом окажет значительное влияние на экономику и социальную сферу территорий.



Как отметил Дмитрий Чернышенко, в ближайшее время корпорация приступит к разработке мастер-планов территорий «Большого Байкала». Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план, охватывающий природную территорию в 385,4 тысяч квадратных километров с населением 2,4 млн человек. Развитие получат остров Ольхон, Тункинская долина, территории Иркутск – Тальцы, Байкальск – Выдрино и Турка – Горячинск. Общая потребность в номерном фонде на этих территориях, по расчётам специалистов, составляет 38 тысяч гостиничных номеров.



Преобразования коснутся и транспортной инфраструктуры двух регионов. Первоочередной задачей эксперты «Туризм.РФ» видят модернизацию аэропорта Улан-Удэ и строительство нового аэропорта в Иркутске. Развивать предполагается также малую авиацию и водное сообщение. Благодаря развитию байкальских территорий в Иркутской области будет создано 15,9 тысяч рабочих мест.



Срок реализации проекта – 2021-2035 годы. По предварительным расчётам валовой региональный продукт в сфере туризма вырастет с 0,6% до 6%. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

