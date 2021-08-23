Жителям Иркутской области вручили госнаграды РФ

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Каждый из награждённых внёс значимый вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие региона



23 августа прошла церемония вручения жителям Иркутской области государственных наград. Их вручил по поручению президента Российской Федерации и от его имени губернатор региона Игорь Кобзев.



За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу орденом Почёта награждён Виталий Шадрин, генеральный директор акционерного общества «Большееланское». За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга орденом Пирогова награждены Юлия Плотникова, главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, и Наталья Якунина, заведующая лабораторией Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.



За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Александру Братенкову, артисту Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова, присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Владимиру Тихонову, директору архитектурно-этнографического музея «Тальцы», присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу Валентине Боровковой, директору по производству и качеству акционерного общества «Каравай», присвоено почётное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».



За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявлена благодарность президента Российской Федерации Сергею Дубровину, директору музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова, и Константину Шикину, председателю наблюдательного совета Иркутского военно-патриотического парка «Патриот».



За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность президента Российской Федерации коллективу АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов», в лице генерального директора Владимира Дементьева. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность президента Российской Федерации коллективу областного онкологического диспансера, в лице почётного президента Виктории Дворниченко и исполняющего обязанности главного врача Романа Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

