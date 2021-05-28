Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» посадили сосны

- Мы с финалистками конкурса «Миссис Бурятия» принимаем участие в данной акции уже третий раз, для нас это стало уже традицией. Делаем это с огромным удовольствием, и даже холодная погода, дождь и ужасная дорога до лесничества нас не остановили к достижению поставленной цели. Ведь на подобных мероприятиях заряжаешься необыкновенной позитивной энергетикой. Я считаю, что каждый должен внести добрый вклад в будущее экологии нашей республики, - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.



































