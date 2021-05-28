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Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» посадили сосны

Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» посадили сосны
Общество,  Фото:предоставлено Наталией Быковой
Массовая посадка леса прошла в Заудинском лесхозе

21 мая в Заудинском лесхозе в Тарбагатайском районе Бурятии состоялась массовая посадка леса в рамках международной акции «Сад памяти». Акция приурочена к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В посадке молодых сосен участвовали около 500 человек. Совместными силами лесники, госслужащие, представители бизнеса и другие неравнодушные высадили 40 тысяч саженцев. Всего будет восстановлено 10 га леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2015 года.

К посадке леса присоединились финалистки конкурса «Миссис Бурятия».

- Мы с финалистками конкурса «Миссис Бурятия» принимаем участие в данной акции уже третий раз, для нас это стало уже традицией. Делаем это с огромным удовольствием, и даже холодная погода, дождь и ужасная дорога до лесничества нас не остановили к достижению поставленной цели. Ведь на подобных мероприятиях заряжаешься необыкновенной позитивной энергетикой. Я считаю, что каждый должен внести добрый вклад в будущее экологии нашей республики, - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.


Как сообщал «Байкал-Daily», финал конкурса «Миссис Бурятия-2021» состоялся в начале марта.

Две участницы конкурса представят Бурятию на конкурсе красоты для замужних женщин и мам «Леди Сибири 2021» в Новосибирске. Представительницы Бурятии участвуют в этом конкурсе впервые.








Лес озеленение конкурс красоты
 
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