Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» посадили сосны

21 мая в Заудинском лесхозе в Тарбагатайском районе Бурятии состоялась массовая посадка леса в рамках международной акции «Сад памяти». Акция приурочена к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В посадке молодых сосен участвовали около 500 человек. Совместными силами лесники, госслужащие, представители бизнеса и другие неравнодушные высадили 40 тысяч саженцев. Всего будет восстановлено 10 га леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2015 года.
К посадке леса присоединились финалистки конкурса «Миссис Бурятия».
- Мы с финалистками конкурса «Миссис Бурятия» принимаем участие в данной акции уже третий раз, для нас это стало уже традицией. Делаем это с огромным удовольствием, и даже холодная погода, дождь и ужасная дорога до лесничества нас не остановили к достижению поставленной цели. Ведь на подобных мероприятиях заряжаешься необыкновенной позитивной энергетикой. Я считаю, что каждый должен внести добрый вклад в будущее экологии нашей республики, - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.
Как сообщал «Байкал-Daily», финал конкурса «Миссис Бурятия-2021» состоялся в начале марта.
Две участницы конкурса представят Бурятию на конкурсе красоты для замужних женщин и мам «Леди Сибири 2021» в Новосибирске. Представительницы Бурятии участвуют в этом конкурсе впервые.