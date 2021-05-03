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В Улан-Удэ выбрали «Миссис Бурятия»

В Улан-Удэ выбрали «Миссис Бурятия»
Общество,  Фото:instagram.com/tsyrena_khan
В финале участвовали 30 жительниц республики

Накануне в Улан-Удэ состоялся финал конкурса «Миссис Бурятия». Финал всероссийского конкурса «Миссис России Мира 2021» состоится в Москве с 1 по 5 июня. Победительница регионального конкурса представит Бурятию в столице России.

В этом году «Миссис Бурятия» стала Цырена Маланова, «Миссис Улан-Удэ» - Наталья Котова.


 

Участницы готовились к итоговому мероприятию два месяца. 29 апреля состоялся вечер знакомств с финалистками конкурса «Миссис Бурятия 2021» под названием «Шоу талантов».

- «Шоу талантов» состоит из двух этапов. Первый этап называется «Визитка» - здесь участницы смогут рассказать о себе. Второй этап – это творческий номер, где каждая участница индивидуально готовит свой творческий номер. Это, скажем так, три минуты славы для каждой финалистки, возможность показать свой талант миру, - рассказывала ранее директор конкурса Наталия Быкова. За два месяца подготовки к финалу конкурса участницы прошли не один километр на каблуках в зале на репетициях. С хореографом отработаны танцевальные номера, в том числе с поддержками и дополнительными аксессуарами.

В этом году был колоритный, красивый выход в национальных костюмах, а также традиционный выход в женственных образах. В финале участвовали 30 замужних мам в возрасте от 24 до 48 лет, девять из них многодетных.


миссис Бурятия
 
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