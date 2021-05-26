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Две жительницы Бурятии поборются за звание «Леди Сибири 2021»

Две жительницы Бурятии поборются за звание «Леди Сибири 2021»
Общество,  Фото:Аюна Габагуева
Бурятия впервые участвует в этом конкурсе красоты

С 23 по 29 мая в Новосибирске проходит ежегодный региональный конкурс красоты для замужних женщин и мам - «Леди Сибири 2021» (6+).

Бурятия впервые участвует в этом конкурсе, но в финал попали сразу две представительницы республики. Всего в финал вышли 15 конкурсанток, самой молодой из них 23 года, самой возрастной – 52 года.

- После проведения финала конкурса «Миссис Бурятия 2021» к нам пришло два пригласительных для участия в конкурсе «Леди Сибири 2021». Организаторы пригласили для участию Дулму Чимитдоржиеву, которая на нашем конкурсе получила номинацию «Миссис зрительских симпатий» и Зоригму Дугарову «Миссис естественность», - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.

В этом конкурсе бурятские красавицы участвуют в разных возрастных группах, Зоригма – в категории «до 40 лет», а Дулма – «после 40».

Зоригме Дугаровой 28 лет. Она родом из села Хужир Окинского района Бурятии. Совмещает работу хореографа и сетевой бизнес. В свободное время занимается йогой, изучает эзотерику и психологию. Зоригма творческий человек, любит танцы, музыку, сцену, дефиле, подиум. Воспитывает дочь-первоклассницу.



Дулме Чимитдоржиевой 43 года. Она выпускница Восточно-Сибирской государственной академии культуры по направлению «Народная художественная культура». Работает воспитателем в детсаду. В свободное время увлекается вокалом, учится играть на гитаре, мечтает выйти на профессиональную эстраду. У Дулмы две дочери: старшей 19 лет, младшей 9.


По словам Наталии Быковой, у участниц из Бурятии очень яркая и насыщенная программа. В первый день они прошли по красной дорожке на премьеру фильма «Моника» (6+), куда их привезли на шикарном лимузине.

Во второй день состоялось официальное открытие конкурса, где девушки представили свои визитки, подарили подарки 15 членам жюри. Во вторник прошёл девичник в стильном салоне одежды в Новосибирске, где участницы примеряли различные модные образы. После была фотосессия в дорогом автосалоне Mercedes Benz.

Сегодня у участниц кулинарный этап с шеф-поваром изысканного ресторана города. Затем они посетят оперный театр, где увидят балетную постановку. Впереди у них ещё много интересного – спортивный этап, встреча с министерствами города, фотосессия на мотоциклах Harley Davidson.

Каждый день проходят репетиции перед финалом конкурса, который состоится 29 мая в камерном зале филармонии Новосибирска.

- Искренне желаю удачи Дулме и Зоригме насладиться каждым моментом конкурса, ведь участие в таком конкурсе – это праздник и возможность для раскрытия собственных талантов и навыков, знакомство с новыми людьми. Верю в каждую из них, сейчас после нашего конкурса они обрели мощную силу и веру в себя, ведь там они уже представляют ни себя, а всю нашу Бурятию. Вперёд и только вперёд. Вся Бурятия поддерживает вас и верит в вашу победу! - заключила Наталия.

С 1 по 4 июня в Москве состоится финал всероссийского конкурса красоты для замужних женщин и мам «Миссис Россия Мира 2021». В этом году Бурятию представят четыре участницы (три из них из Улан-Удэ).


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