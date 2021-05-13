Санитарные врачи сочли, что в детсадах не смогут обеспечить социальную дистанцию
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии официально подтвердили запрет на присутствие родителей на утренниках и выпускных в детских садах.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне пользователи паблика ves_ulan_ude бурно обсуждали недопуск родителей дошколят на выпускные. Жители Бурятии делятся, что эта новость их крайне расстроила.
В управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, сегодня пояснили:
- В соответствии с требованиями санитарных правил с целью профилактики коронавирусной инфекции и недопущения заноса инфекции проведение в детских организациях массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций запрещается.
Также, заявили в управлении Роспотребнадзора, в детсадах «помещения для проведения подобных мероприятий не позволяют обеспечить социальное дистанцирование большого количества участников».
Сегодня главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев предупредил об угрозе ввода новых ограничений. В случае ухудшения эпидобстановки возможно ужесточение по массовым мероприятиям, вроде фестиваля «Голос кочевников» и др.
В Бурятии объяснили, почему родителей не пускают на выпускные в детсадах
Общество, Фото:
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