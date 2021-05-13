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В Бурятии объяснили, почему родителей не пускают на выпускные в детсадах

В Бурятии объяснили, почему родителей не пускают на выпускные в детсадах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Санитарные врачи сочли, что в детсадах не смогут обеспечить социальную дистанцию

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии официально подтвердили запрет на присутствие родителей на утренниках и выпускных в детских садах.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне пользователи паблика ves_ulan_ude бурно обсуждали недопуск родителей дошколят на выпускные. Жители Бурятии делятся, что эта новость их крайне расстроила.

В управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, сегодня пояснили:

- В соответствии с требованиями санитарных правил с целью профилактики коронавирусной инфекции и недопущения заноса инфекции проведение в детских организациях массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций запрещается.

Также, заявили в управлении Роспотребнадзора, в детсадах «помещения для проведения подобных мероприятий не позволяют обеспечить социальное дистанцирование большого количества участников».

Сегодня главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев предупредил об угрозе ввода новых ограничений. В случае ухудшения эпидобстановки возможно ужесточение по массовым мероприятиям, вроде фестиваля «Голос кочевников» и др.


детские сады коронавирус профилактика
 
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