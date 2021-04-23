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Улан-удэнцы поборются за место в полуфинале «Comedy Баттл»

Улан-удэнцы поборются за место в полуфинале «Comedy Баттл»
Общество, 
Борьбу на шоу ТНТ продолжает дуэт «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов»

На телеканале ТНТ стартовал второй этап 11-го сезона шоу «Comedy Баттл» (16+), где начинающие комики бьются за пять миллионов рублей. Ставки возрастают, ведь никаких поблажек, как на старте, уже не будет. Судят участников в этот раз стендап-комик Нурлан Сабуров и два выпускника проекта: Алексей Щербаков, дважды участвовавший в «Comedy Баттл», и Андрей Бебуришвили, который стал победителем одного из сезонов.

Сегодня, 23 апреля, в «Comedy Баттл» жюри определит тех, кто продолжит борьбу за пять миллионов рублей. Вновь в эфире будет азиатский колорит от улан-удэнского дуэта под названием «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов».

Для Баира и Славы этот дебютный сезон «Баттла» очень важен в их юмористическом становлении. Идти только вперёд и постоянно совершенствоваться в написании и подаче юмора – девиз, которого придерживаются улан-удэнцы.

- Для нас самым важным было доказать самим себе, что все возможно, - поделился Баир. – А ещё перебороть страх большой сцены, камер и света, что мы уже сделали.

Новый выпуск шоу «Comedy Баттл» с улан-удэнцами выйдет в эту пятницу в 23:00 на ТНТ.

Как сообщал «Байкал-Daily», дуэт «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов» стартовали в шоу неоднозначно. На отборе они едва не вылетели, их спас только голос от Юлии Ахмедовой.

Также в этом сезоне «Comedy Баттл» продолжает борьбу трио «Чива» в составе Чимита Жамьянова, Валерия Гуляева и Юрия Дамбаева. Эти юмористы и Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов работают в одном рекламном агентстве «Чива».

Остался в шоу ещё один дуэт из Улан-Удэ «Вдвоём». А вот юмористы из Бурятии «Пурбо и Саня», которые год назад дошли до финала шоу, в этот раз вылетели уже в отборе.






телешоу
 
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