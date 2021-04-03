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«Ну, такое»: Трио из Улан-Удэ едва не вылетело с «Comedy Баттл»

«Ну, такое»: Трио из Улан-Удэ едва не вылетело с «Comedy Баттл»
Общество, 
«Чива» с трудом прошли в полуфинал шоу

Накануне, 2 апреля, в шоу «Comedy Баттл» (16+) на ТНТ показали выступление юмористов из Бурятии – трио «Чива». КВНщики Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев пошутили про Ким Чен Ын - главу Госсовета КНДР.

Выступление по мнению жюри получилось слабым, молодые люди получили два красных огонька, обозначающих отрицательный ответ жюри. «За» выступил только Алексей Щербаков, его голос стал решающим, и он пропустил юмористов в следующий тур.

- Ну, такое выступление было. Ну, и давайте дальше пойдём, посмотрим, что будет, - сказал Алексей Щербаков.

После выступления КВНщики поблагодарили его за предоставленный шанс.

 

В этом сезоне «Comedy Баттл» как никогда много представителей Бурятии. Также отбор прошёл улан-удэнский дуэт «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов». Они работают в том же рекламном агентстве, что и юмористы из трио «Чива». Дуэт показал весьма запутанный сюжет, который большинство членов жюри восприняли прохладно. От вылета представителей Бурятии спас единственный голос «за» от Юлии Ахмедовой.

В прошлом выпуске шоу «Comedy Баттл» приняли участие сразу два дуэта из Улан-Удэ «Вдвоём» и «Пурбо и Саня».

«Пурбо и Саня», которые год назад дошли до финала шоу, в этот вылетели уже в отборе. Дуэт «Вдвоём», хоть и не смог покорить всех судей, сумел пройти дальше.

Победители «Comedy Баттл» получат пять миллионов рублей.
телешоу
 
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