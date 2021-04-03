«Ну, такое»: Трио из Улан-Удэ едва не вылетело с «Comedy Баттл»









В этом сезоне «Comedy Баттл» как никогда много представителей Бурятии. Также отбор прошёл улан-удэнский дуэт



В прошлом выпуске шоу «Comedy Баттл» приняли участие сразу два дуэта из Улан-Удэ «Вдвоём» и

«Пурбо и Саня», которые год назад дошли до финала шоу, в этот вылетели уже в отборе. Дуэт «Вдвоём», хоть и не смог покорить всех судей, сумел пройти дальше.



Победители «Comedy Баттл» получат пять миллионов рублей.

В этом сезоне «Comedy Баттл» как никогда много представителей Бурятии. Также отбор прошёл улан-удэнский дуэт «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов» . Они работают в том же рекламном агентстве, что и юмористы из трио «Чива». Дуэт показал весьма запутанный сюжет, который большинство членов жюри восприняли прохладно. От вылета представителей Бурятии спас единственный голос «за» от Юлии Ахмедовой.В прошлом выпуске шоу «Comedy Баттл» приняли участие сразу два дуэта из Улан-Удэ «Вдвоём» и «Пурбо и Саня».

«Пурбо и Саня», которые год назад дошли до финала шоу, в этот вылетели уже в отборе. Дуэт «Вдвоём», хоть и не смог покорить всех судей, сумел пройти дальше.Победители «Comedy Баттл» получат пять миллионов рублей.

Накануне, 2 апреля, в шоу «Comedy Баттл»на ТНТ показали выступление юмористов из Бурятии – трио «Чива». КВНщики Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев пошутили про Ким Чен Ын - главу Госсовета КНДР.Выступление по мнению жюри получилось слабым, молодые люди получили два красных огонька, обозначающих отрицательный ответ жюри. «За» выступил только Алексей Щербаков, его голос стал решающим, и он пропустил юмористов в следующий тур.- Ну, такое выступление было. Ну, и давайте дальше пойдём, посмотрим, что будет, - сказал Алексей Щербаков.После выступления КВНщики поблагодарили его за предоставленный шанс.