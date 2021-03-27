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Два дуэта из Бурятии выступили на шоу Comedy Баттл

Два дуэта из Бурятии выступили на шоу Comedy Баттл
Общество,  Фото:скриншот
Одной из команд удалось пройти во второй тур конкурса

Накануне в очередном выпуске шоу «Comedy Баттл» (16+) показали выступление двух дуэтов из Улан-Удэ: «Вдвоём» и «Пурбо и Саня».

В прошлом году команда «Пурбо и Саня», в составе которой 24-летний Пурбо Ринчинов и 22-летний Александр Найданов, дошла до самого финала. И сейчас дуэт представил два номера: про испытания новой вакцины, а также – как дома выполняют школьные задания сын с отцом. Но членам жюри не понравилось выступление молодых людей.

- Слушайте, ребята, вы – финалисты, и с вас спрос действительно помощнее, чем не с финалистов, поэтому, ну… вы даже во второй миниатюре как бы ничего не показали, - вынес окончательный вердикт член жюри, известный юморист Денис Дорохов.

Ребята после вылета из шоу отметили, что, наверное, «чуть переборщили со странным юмором». «Нужны поражения, чтобы потом быть крутым. Не получится чисто на победах прорваться. Надо, чтобы один шаг назад, чтобы разбежаться ещё дальше», - добавили парни.

 

А второй дуэт из Бурятии «Вдвоём» - 25-летний Егор Гула и 26-летний Никита Шматко - смог пробиться в следующий этап. Они показали на передаче миниатюру о первом свидании.

«Мне показалось, что слабовато. Понравились две шутки про пресс и Армагеддон. Но я хочу послушать Юлю с Мариной», - высказался Антон Шастун, российский комик, телеведущий.

Однако актриса, участница и креативный продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова также посчитала их выступление слабым.

- Смотрите, мне показалось, было бы пободрее, было бы «класснее». По поводу количества шуток, мне кажется, у вас на этой сцене бывают конкуренты, у которых шуток в миниатюрах ещё меньше, чем у вас, поэтому мне кажется, что у вас вполне есть шансы на то, чтобы в следующем этапе уже три шутки сказать, - поделилась мнением Марина Кравец, участница шоу «Comedy Club», актриса.

Таким образом, она пропустила ребят из республики в следующий тур.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее был показан выпуск с участием улан-удэнского дуэта «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов». Юмористы показали весьма запутанный сюжет, который большинство членов жюри восприняли прохладно. От вылета дуэт из Бурятии спас единственный голос «за» от Юлии Ахмедовой.

В конце февраля вышло во второй тур также трио «Чива» в составе Чимита Жамьянова, Валерия Гуляева и Юрия Дамбаева. Выступление также оказалось не вполне удачным – первый номер жюри раскритиковал и едва не отправило бурятских юмористов домой. Ситуацию спас второй номер. Недавно «Чива» летали в Москву для участия во втором туре. Как они выступили, пока остаётся секретом.

Победитель «Comedy Баттл» получит пять миллионов рублей.

юмористы телевидение
 
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