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Путешественники выбирают Бурятию за красивые виды

Путешественники выбирают Бурятию за красивые виды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Опрос проводили среди путешественников из городов-миллионников

Самая красивая природа - в Крыму, самые необычные виды - в Бурятии и Адыгее, самый важный музей - Эрмитаж. Вкусы россиян в отношении внутреннего туризма изучила авиакомпания S7 Airlines.

Исследование провели в марте методом онлайн-панели. Опросили 700 жителей городов-миллионников, которые в прошлом году путешествовали хотя бы раз, сообщает «Российская газета».

Большинство из опрошенных (72 процента) в 2020 году ездили отдыхать по стране один-два раза. Каждый четвёртый путешествовал раз в два-три месяца. В основном россияне предпочитают летать на отдых вместе со своими супругами (такой вариант ответа выбрало три из пяти опрошенных). Любителей путешествовать в одиночку - около 11 процентов.

Решающий фактор при выборе направления - красивые ландшафты. На втором месте - качество сервиса, на третьем - близость к морю.

Местами отдыха с самой впечатляющей природой россияне назвали Крым (23 процента ответов), Краснодарский край (16 процентов) и Карелию (10 процентов). Также в топе самых «красивых» направлений - Байкал и Кавказ. Треть опрошенных летала на отдых в Краснодарский край и Крым, пятая часть - в Санкт-Петербург. Чуть реже выбирали Москву и Карелию.

Чаще всего в качестве незабываемых мест респонденты называли Красную поляну, Ласточкино гнездо и гору Ай-Петри. Составить конкуренцию природным достопримечательностям смог только один музей - петербургский Эрмитаж. Среди необычных мест, которые поразили россиян на отдыхе, - озеро Зюраткуль (Челябинская область), бурятские дацаны и водопады Руфабго (Адыгея).

Результаты опроса подтверждаются данными о пассажиропотоке S7 Airlines. Полёты в Сочи, Симферополь, Краснодар и Анапу в прошлом году по объёмам перевозок уступили лишь городам-хабам - Москве, Новосибирску, Владивостоку и Иркутску. Далее в списке популярных направлений - Санкт-Петербург и Казань.
путешественники туризм
 
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