Цена выросла, но и условия при этом поменялись
В Бурятии изменился размер платы за посещение Забайкальского национального парка, где находятся популярные у туристов Ушканьи острова и Чивыркуйский залив. Также изменения коснулись Баргузинского заповедника. Цены выросла, но при этом оплата взимается теперь не за каждый день, как раньше, а разово.
- Плата за посещение Баргузинского заповедника ранее была 200 рублей, а Забайкальского национального парка 100 рублей в день. Сейчас за посещение Баргузинского заповедника необходимо оплатить 300 рублей, а Забайкальского нацпарка – 200 рублей. Сейчас плата взимается разово. Например, если заехали на территорию Забайкальского нацпарка на 1 день или на 15 дней, оплата всё равно составит 200 рублей с человека. Но при последующих заездах оплатить надо снова 200, - сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Бесплатный доступ в нацпарк имеют волонтёры, жители Баргузинского района, имеющие здесь постоянную прописку, их близкие родственники (в том числе братья и сёстры, дедушки и бабушки или внуки), пенсионеры, многодетные родители, сироты и др.
Собранные средства в том числе идут на вывоз мусора и обустройство мест отдыха.
В Бурятии изменилась плата за посещение популярного нацпарка
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