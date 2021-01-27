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Легкоатлеты Иркутской области завоевали 71 медаль чемпионата и первенства СФО

Легкоатлеты Иркутской области завоевали 71 медаль чемпионата и первенства СФО
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди наград – 37 золотых

Спортсмены Иркутской области завоевали 71 медаль на чемпионате и первенствах Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике, которые в середине января проходили в спорткомплексе «Байкал-Арена». В соревнованиях приняли участие более 470 легкоатлетов сибирских регионов. Из них в копилке команды Иркутской области 37 золотых медалей.

На чемпионате СФО золотые медали завоевали Михаил Идрисов в беге на 60 метров, Артём Копыляров в беге на 200 метров, Алексей Березин в беге на 800 метров, Алексей Крицков в беге с препятствиями на 2000 метров. В прыжке с шестом победил Никита Кулик. Среди женщин победу одержали Екатерина Корнюшова в беге на 60 метров, Анастасия Судос и Ольга Родиошкина на дистанции 800 метров.

На первенстве Сибири среди юниоров до 23 лет победили Евгений Ломов в беге на дистанции 200 метров и Михаил Шмыков в прыжке с шестом. Среди юниорок до 23 лет две золотые медали завоевала Ирина Гущенец, которая первой финишировала в беге на 400 и 800 метров.

Среди юниоров до 20 лет первые места заняли Владислав Скулин в беге на 60 и 200 метров, Андрей Бадейников в беге на 400 метров, Артём Тюленев и Иван Непокрытов в беге на 800 метров, Олег Ананьев в прыжке с шестом, Матвей Чумаченко в толкании ядра. Среди юниорок победительницами стали Юлия Казаринова (бег 60 и 200 метров), Александра Шереметьева (бег 400 и 800 метров), Анастасия Куницына (бег 1500 и 3000 метров). В пятиборье золотую медаль выиграла Александра Каргопольцева.

На первенстве Сибири среди юношей до 18 лет в прыжке с шестом победу одержал Сергей Юдин. Никита Дятлов стал лучшим в толкании ядра. Медаль высшей пробы в семиборье взял Глеб Юницкий. Среди девушек до 18 лет победили Карина Спицарева в прыжке в высоту и Кристина Донцова в прыжке в длину. София Беклемишева показала лучший результат в прыжке с шестом. Первое место в толкании ядра заняла Анна Горбачёва.

Кроме того, спортсмены Иркутской области первыми финишировали в эстафетах. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
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