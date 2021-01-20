Сотрудники отряда «Байкал» необычно отметили Крещение
Сотрудники отдела специального назначения «Байкал» УФСИН по Бурятии совершили коллективное крещенское омовение.
Сотрудники приняли участие в обряде обливания святой водой на свежем воздухе, так как крещенские купания в Бурятии были отменены из-за коронавируса.
В последнее время купание на Крещение набирает популярность не только с точки зрения духовности, но и в целях оздоровления путём закаливания.
Как сообщал «Байкал Daily», 19 января в Улан-Удэ отметили крещение Господне.
Спецназовцы в Бурятии облились святой водой
Общество, Фото:
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