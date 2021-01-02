Полицейские из Улан-Удэ на свои деньги купили подарки детям

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Часть подарков вручили в отделе полиции



Сотрудники отдела полиции №2 Улан-Удэ поздравили ребятишек из неблагополучных и многодетных семей, а также подростков, состоящих на профилактическом учёте в ПДН, с Новым годом.



Личный состав собрал деньги. На них детям купили сладкие подарки, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Часть из них была вручена в торжественной обстановке в отделе полиции. Сотрудник уголовного розыска, примерив на себя костюм Дед Мороза, пожелал ребятам крепкого здоровья, побольше радостных моментов и, конечно же, новогодних чудес. К поздравлениям присоединился и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подполковник полиции Тарас Дармаев.



Также подарки детям подарили во время выездов по семьям сотрудники ПДН.



Сладкие подарки получили 75 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.





