В Бурятии выбрали лауреатов госпремий в области культуры и искусств

В 2020 году лауреатами стали 16 жителей республики



4 декабря в Бурятии состоялось заседание республиканской комиссии по государственным премиям при главе региона, сообщает пресс-служба минкультуры РБ.



Госпремия в области литературы присуждена Башкуеву Геннадию Тарасовичу за книгу прозы «Убить время».



Премия в области искусства присуждена творческому коллективу в следующем составе: Мандаганов Юрий Ендонович, Мандаганов Чингис Юрьевич, Мандаганов Доржо Юрьевич, Номоконов Роман Дашинимаевич, Галсанов Гэсэр Павлович за создание монументально-декоративных панно, выполненных в технике «флорентийская мозаика» для вестибюля железнодорожного вокзала Улан-Удэ: «Верхнеудинское чаепитие» 3x4,2, «Моя Бурятия» 3x4,2, «Великий чайный путь» 3x4,2, «Легенды Байкала» 3x4,2.



Вторая премия в области искусства присуждена также творческому коллективу в составе: Петелин Олег Анатольевич, Рыжова (Туманова) Нина Константиновна, Щетилина Лиана Константиновна, Суранова (Михайлова) Елизавета Леонидовна за спектакль «Наводнение» в Русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева.



Премия в области театрального искусства присуждена Шойдагбаевой Галине Бадмажаповне за вклад в развитие профессионального театрального искусства республики.



Также были отмечены обучающиеся в профессиональных и предпрофессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы в области искусств. Премии были присуждены:

- Булгатовой Екатерине Сергеевне, студентке 4 курса колледжа искусств имени П.И. Чайковского, специальность – цирковое искусство;

- Уладаевой Арине Сергеевне, учащейся 7 класса Бурятской республиканской цирковой школы, специальность – цирковое искусство;

- Халмактанову Александру Алексеевичу, учащемуся 8 класса детской школы искусств №3 Улан-Удэ, специальность – фортепиано;

- Ивановой Алине Игоревне, учащейся 6 класса детской школы искусств имени Б.Ямпилова при колледже искусств имени П.И. Чайковского, специальность – эстрадный вокал;

- Хорошуновой Валерии Сергеевне, учащейся 7 класса детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева, специальность – живопись.



Напомним, в соответствии с законом РБ «О премиях и стипендиях Республики Бурятия» раз в два года присуждается премия в области литературы в размере 100000 рублей, в области искусств – две премии по 100000 рублей каждая. Ежегодно присуждаются премия для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях – одна премия в размере 25000 рублей и 4 премии в размере 20000 рублей для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.



В 2020 году учреждена новая премия в области театрального искусства в размере 300000 рублей. Решение об учреждении этой премии было принято по итогам проведения совета по культуре при главе Бурятии в феврале этого года. Она присуждается за вклад в развитие профессионального театрального искусства Бурятии.

