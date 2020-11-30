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В Бурятии коронавирус превысил отметку в 19 тысяч

В Бурятии коронавирус превысил отметку в 19 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост больных немного снижается

Сегодня в Бурятии была побита отметка в 19 тысяч случаев заражения ковидом. По информации управления Роспотребнадзора, на утро 30 ноября в Бурятии зарегистрировано 19 165 случаев COVID-19 с начала пандемии. Из них 56% (10 692) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Отметим, отметка в 18 тысяч была преодолена меньше недели назад, в четверг, 26 ноября.

За последние сутки выявили 263 новых больных. Накануне суточный прирост составил +268, днём ранее +267. Идёт незначительное понижение суточного прироста больных, прежде регистрировалось около 270 и более случаев; антирекорд был установлен 23 ноября, когда за сутки был выявлен 281 больной.

Из 263 новых случаев COVID-19 205 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 4815 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 14 052 человек, или 73% в том числе 202 выздоровели накануне. За сутки дополнительно сняли с наблюдения 291 пациента.

В стационарах республики получают лечение 2200 пациентов (из них детей - 38), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1687. В отделениях реанимации находятся 99 пациентов, из них старше 65 лет – 48, на ИВЛ 54 пациента, из них старше 65 лет – 22.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2933 коек, занято – 2200, свободно – 733 койки. Занятость коечного фонда составляет 75%.

Также амбулаторное лечение проходят 2482 пациентов с COVID-19, наблюдается 11 168 человек.

Всего умерли от COVID-19 431 человек, восемь пациентов скончались за прошедшие сутки.

В обсерваторе находятся шесть человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий в Бурятии, ранее действовавший до конца ноября, продлили сразу до 31 января 2021 года. Сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Группа медицинских работников из Калмыкии отправилась в Бурятию для оказания помощи и обмена опытом в борьбе с коронавирусом. Власти обоих регионов назвали это «братской помощью».

Завтра, 1 декабря возобновят работу организации торговли, общепита и потребительских услуг, закрытые на две недели.

В Роспотребнадзоре озвучили итоги локдауна в Бурятии. «Мы с некоторой осторожностью можем сказать, что отмечается некоторое снижение интенсивности эпидемиологического процесса», - отметили в ведомстве.

Также школы Бурятии со вторника, 1 декабря, переходят на очную форму обучения, за исключением школ с количеством учащихся свыше 1000 детей. В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно.


коронавирус профилактика
 
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