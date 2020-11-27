Школы Бурятии возвращаются к очному обучению

Отдельные условия работы – только для крупных школ
Школы Бурятии с понедельника, 30 ноября, переходят на очную форму обучения. Решение было принято сегодня на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
С 30 ноября во всех общеобразовательных организациях республики учебный процесс будет проводиться в очном режиме, за исключением школ с количеством учащихся свыше 1000 детей. В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно. Смены будут чередоваться по истечении двух недель.
Также руководство школы может самостоятельно принимать решение по введению дистанционной формы обучения по согласованию с администрацией муниципального образования.
За каждым классом должен быть закреплён отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение лишь для занятий, требующих специального оборудования: изобразительного искусства, трудового обучения, технологии, физики и химии.
Проветривание помещений должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. Школы должны разработать специальное расписание уроков, перемен, составленное для минимизации контактов обучающихся. В том числе нельзя допускать большое количество учащихся при приёме пищи в столовых и во время проведения термометрии.
Учреждения дополнительного образования с 30 ноября возобновят работу при условии проведения занятий для групп не более пяти человек.
- Организации должны обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе, ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. Обязательно регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений, - уточнили в правительстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 ноября часть школ Бурятии вышла с осенних каникул на дистанционное обучение. В Улан-Удэ, Иволгинском районе, в Гусиноозерске, Северобайкальске и в других крупных населённых пунктах республики очно учились только 9 и 11 классы. Для первоклашек продлили каникулы до конца ноября.
Всего в настоящий момент переведено на дистанционное обучение 145 школ в 14 муниципальных образованиях. В них обучается более 90 тысяч учащихся.
Школы Бурятии возвращаются к очному обучению
Общество, Фото:
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