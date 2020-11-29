Общее число случаев заражения приближается к 19 тысячам
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии утро 29 ноября зарегистрировано 18 902 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 268 новых больных. Почти такие же показатели были и вчера + 267.
56% (10 600) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Из 268 новых случаев COVID-19: 206 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 4798 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 13 850 человек, в том числе 323 человека выписались накануне. Дополнительно снято с наблюдения 796 пациентов.
В стационарах республики получают лечение 2160 пациентов (из них детей - 36), с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1666. В отделениях реанимации находится 107 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 50 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2933 коек, занято – 2160, свободно – 773 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,6%.
Амбулаторное лечение проходят 2469 пациентов с COVID-19, наблюдается 11 254 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 423 человека. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов.
В обсерваторе находится 8 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий в Бурятии, ранее действовавший до конца ноября, продлили сразу до 31 января 2021 года. Сохраняется запрет на массовые мероприятия.
Ещё у 268 жителей Бурятии выявили коронавирус
Общество, Фото:
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