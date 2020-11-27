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В Роспотребнадзоре озвучили итоги локдауна в Бурятии

В Роспотребнадзоре озвучили итоги локдауна в Бурятии
Общество, 
Эффект от введения ограничительных мероприятий можно ожидать не ранее, чем через 14 дней

В Бурятии подвели промежуточные итоги от введения двухнедельного запрету на работу части торговых предприятий, общепита, фитнес-клубов и пр. За прошедшие две недели заболеваемость в целом по республике держалась на одном уровне без тенденции к росту.

- За прошедшие две недели заболеваемость COVID-19 в Бурятии держалась на стабильно высоких уровнях без тенденции к значительному приросту заболеваемости. Но между тем, показатели заболеваемости превышали среднероссийские в среднем в 1,6 раза в течение этих двух прошедших недель. Тем не менее, мы с некоторой осторожностью можем сказать, что отмечается некоторое снижение интенсивности эпидемиологического процесса. Так, например, суточный темп прироста заболеваемости за последние десять дней снизился с 1,8% до 1,5% за прошедшие сутки. Кроме того, коэффициент распространения инфекции, который характеризует эпидситуацию в регионе, составляет сейчас 1. Ранее в течение последних двух недель составлял 1,1, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентина Бальжанова.

Она отметила, что мгновенного снижения заболеваемости специалисты и не ожидали.

- В связи с введением ограничительных мероприятий, которые были введены в республике в течение последних двух недель, мгновенного снижения заболеваемости мы и не ожидали, поскольку какой-либо эффект от введения этих ограничительных мероприятий можно ожидать не ранее, чем через один инкубационный период – 14 календарных дней. И это будет при условии соблюдения всеми гражданами необходимых профилактических мероприятий, - заключила Валентина Бальжанова.

При этом меняется возрастная структура инфицированных. Основная доля заболевших приходится на возрастную группу 65 лет и старше (16% от всех случаев заражения) и на возрастную группу от 50 до 64 лет (34% от общего числа инфицированных). Наименьшая заболеваемость регистрируется среди детей до 17 лет, уточнили в пресс-службе правительства Бурятии. 

Снизилась занятость коечного фонда. Если 16 ноября этот показатель составлял 84,5%, то по состоянию на 27 ноября он составил 75,4%.

На сегодняшний день ПЦР-лаборатории республики ликвидировали скопившиеся очереди и результат исследования получают в течение 48 часов. Охват тестированием методом ПЦР в республике составляет 668,3 при нормативе не менее 200 на 100 тыс. населения. По данному показателю Бурятия входит в топ 15 регионов России с высоким уровнем обследования методом ПЦР.

Как сообщал «Байкал-Daily», все закрытые предприятия возобновят работу 1 декабря.


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