Принято официальное решение о прекращении локдауна
В Бурятии с 1 декабря возобновят работу организации торговли, общепита и потребительских услуг. Решение о возобновлении их работы принято сегодня на заседании оперштаба. Соответствующие положения будут внесены в указ главы Бурятии 27 ноября, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Для всех организаций сохраняются требования к обеспечению эпидемиологической безопасности посетителей. Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов необходимо обеспечить разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей.
Вход покупателей во все помещения допускается только в масках.
Также должна быть обеспечена возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр и созданы условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования.
Условия посещения предприятий общественного питания также предполагают разделение потоков и максимальное разобщение людей.
Кафе, бары, рестораны смогут принимать посетителей до 22 часов. Разрешена рассадка за одним столом не более четырёх человек, без учёта детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», двухнедельный локдаун был введён в Бурятии с 16 ноября на две недели. Были закрыты торговые центры, объекты общепита, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Правда, как выяснилось, касается запрет не всех торговых предприятий, продолжали работать магазины федеральных сетей, включенных на федеральном уровне в список системообразующих.
Владельцы закрытых торговых бутиков и представители общепита устраивали собрания у торговых центров. Состоялись и одиночные пикеты в центре Улан-Удэ.
Накануне Алексей Цыденов подвёл итоги двухнедельных ограничительных мер, заявив, что в целом желаемые результаты были достигнуты.
Предприятия Бурятии возобновят работу 1 декабря
Бизнес, Фото:
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