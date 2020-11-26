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Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 18 тысяч

Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 18 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост незначительно снижается

В Бурятии сегодня была превышена отметка в 18 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии. По информации управления Роспотребнадзора, на утро 26 ноября общее число заражения COVID-19 достигло 18 097. 57% - 10 209 - инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Показатели суточного прироста незначительно снижаются. За последние сутки диагноз подтвердили у 265 человек.

Уже второй день подряд регистрируется число больных ниже 270-ти (столько было ежедневно в последние две недели). Так, накануне, 25 ноября, суточный прирост составил 263 больных. Для сравнения, 24 ноября было + 276 заражённых, а 23 ноября был установлен антирекорд + 281 больных.

Из 265 новых случаев COVID-19: 209 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

- Круг контактных лиц составляет 7105 человек, - сообщили в оперштабе.

Всего выздоровели от ковида 12 806 человек, или 70%. В том числе 367 вылечились за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения 959 пациентов.

В стационарах республики получают лечение 2216 пациента, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 1716. В отделениях реанимации находится 110 пациентов, из них старше 65 лет – 53, на ИВЛ 59 пациентов (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33. Лечение проходят 33 ребёнка.

Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2906 коек, занято 2216, свободно 690 коек. Занятость коечного фонда составляет 76 %.

Амбулаторное лечение проходят 2677 пациентов с COVID-19, наблюдается 12 375 человек.

Всего умерло от COVID-19 398 человек, 10 из которых скончались за последние сутки.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала, что заболела коронавирусом. «Держалась, но не убереглась», - поделилась она.

Лидер Бурятского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Шишмарёв подхватил, по его словам, «очень крепкий ковид».

В Улан-Удэ вышел на связь организатор подпольной вечеринки в гриль-баре «Фабрика». Молодой человек защищает владельца «Фабрики» - сына депутата Народного Хурала, заявляя, что вся вина лежит только на нём самом.





коронавирус профилактика
 
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