Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 18 тысяч

Суточный прирост незначительно снижается
В Бурятии сегодня была превышена отметка в 18 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии. По информации управления Роспотребнадзора, на утро 26 ноября общее число заражения COVID-19 достигло 18 097. 57% - 10 209 - инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Показатели суточного прироста незначительно снижаются. За последние сутки диагноз подтвердили у 265 человек.
Уже второй день подряд регистрируется число больных ниже 270-ти (столько было ежедневно в последние две недели). Так, накануне, 25 ноября, суточный прирост составил 263 больных. Для сравнения, 24 ноября было + 276 заражённых, а 23 ноября был установлен антирекорд + 281 больных.
Из 265 новых случаев COVID-19: 209 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
- Круг контактных лиц составляет 7105 человек, - сообщили в оперштабе.
Всего выздоровели от ковида 12 806 человек, или 70%. В том числе 367 вылечились за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения 959 пациентов.
В стационарах республики получают лечение 2216 пациента, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 1716. В отделениях реанимации находится 110 пациентов, из них старше 65 лет – 53, на ИВЛ 59 пациентов (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33. Лечение проходят 33 ребёнка.
Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2906 коек, занято 2216, свободно 690 коек. Занятость коечного фонда составляет 76 %.
Амбулаторное лечение проходят 2677 пациентов с COVID-19, наблюдается 12 375 человек.
Всего умерло от COVID-19 398 человек, 10 из которых скончались за последние сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала, что заболела коронавирусом. «Держалась, но не убереглась», - поделилась она.
Лидер Бурятского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Шишмарёв подхватил, по его словам, «очень крепкий ковид».
В Улан-Удэ вышел на связь организатор подпольной вечеринки в гриль-баре «Фабрика». Молодой человек защищает владельца «Фабрики» - сына депутата Народного Хурала, заявляя, что вся вина лежит только на нём самом.
Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 18 тысяч
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина обратился в прокуратуру
В деле разбиралась прокуратура
Аферисты пообещали женщине бонусы от совершённых покупок
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Среди них есть «Зениты», «ФЭДы», «Смены» и «Любители»
В нём будут демонстрироваться фильмы с тифлокомментариями и субтитрами
Впервые состоится конкурс «Поют актёры любительских театров»
Богослужения прошли в Троицком храме
В Шилкинском районе родилась вторая двойня, в четырёх районах края зарегистрированы юбилейные рождения
В церемонии участвовал полпред президента Сергей Меняйло
Соревнования проведут онлайн
Спортсмен поднял 24-килограммовую гирю 55 раз
На станции Андриановская идёт выемка скального грунта
387 из них были уничтожены
Была уничтожена мишень в 40 км от корабля