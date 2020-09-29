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Иркутск принял межрегиональный фестиваль архитекторов

Иркутск принял межрегиональный фестиваль архитекторов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гран-при конкурса уехал в Красноярск

В Иркутске прошёл традиционный фестиваль «Зодчество в Сибири - 2020», в котором приняли участие архитекторы, проектные организации, архитектурные фирмы, учебные архитектурные заведения, архитектурно-художественные школы из Иркутска и Иркутской области, Красноярска, Омска, Томска, Новосибирска, Хабаровска.

В ходе фестиваля состоялись дискуссии, мастер-классы, экскурсии. С 24 сентября стартовала выставка «Город во времени» (6+), которая будет работать до конца октября в Иркутском областном художественном музее имени В.П Сукачева.

Для участников фестиваля были организованы смотры-конкурсы лучших архитектурных произведений, пропаганды архитектуры, творчества молодых архитекторов и студентов Восточной Сибири, детского архитектурно-художественного творчества. В каждой номинации лучшие работы отметили «золотым», «серебряным» и «бронзовым» дипломами. Высшей наградой в разделе «Постройки» стал гран-при, который в этом году присудили за благоустройство правобережной набережной Енисея в Красноярске. Архитекторы из Иркутска также получили ряд призовых мест.

– Это юбилейный фестиваль, поэтому принято решение провести его на «родине». Ведь именно в Иркутске было проведено первое такое мероприятие. В этом году впервые на одной площадке встретились архитекторы и художники, которые представили иркутянами собственные видения на прошлое Иркутска и его перспективу, – отметил председатель правления Иркутской региональной организации СА РФ Игорь Козак.

Напомним, традиционно «Зодчество Восточной Сибири» проводится в Иркутске. В 2014 и 2017 годах его провели в Красноярске, в 2018 – в Барнауле, а в 2019 – в Томске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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