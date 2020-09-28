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Поисковики нашли останки красноармейца из Бурятии

Поисковики нашли останки красноармейца из Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Останки удалось идентифицировать по медальону

Во время экспедиции «Вороново-2020» в Ленинградской области члены «Вологодского объединения поисковиков» подняли останки красноармейца из Улан-Удэ. Его личность установили благодаря медальону, в котором сохранилась записка о бойце. Это Григорий Михайлович Зеленин, 1914 года рождения.

В записке в медальоне указано, что красноармеец был призван из Улан-Удэ. Есть адрес семьи: Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 15. Ближайшим родственником указана Зеленина Мария Афанасьевна, в обобщённом банке данных о погибших советских воинах также родственником значится Зеленин Степан Карпович.

Последнее место службы – 239 стрелковая дивизия. Григорий Зеленин был убит 23 марта 1943 года, видимо, во время боёв за Ленинград.

Сейчас поисковики разыскивают родственников улан-удэнца, чтобы передать им его медальон.

Останки погибшего воина поисковики захоронили 25 сентября на мемориале «Новая Малукса» возле Мгинского городского поселения Ленинградской области.

фото - МОО "ВОЛОГОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОИСКОВИКОВ"


Великая Отечественная поисковый отряд
 
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