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В Улан-Удэ определят чемпиона ДФО по боксу среди мужчин

В Улан-Удэ определят чемпиона ДФО по боксу среди мужчин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования состоятся в ФСК с 29 сентября по 3 октября

В физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 29 сентября по 3 октября пройдёт чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет. Турнир состоится с соблюдением всех требований по профилактике коронавирусной инфекции.

В соревнованиях примут участие члены сборных команд регионов ДФО, боксёры мужчины 19-40 лет (1980-2001 годов рождения), имеющие подготовку не ниже 1 разряда, в 10 весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг.

Победителей и призёров чемпионата (первое, второе и два третьих места) наградят денежными призами, дипломами и медалями. Тренеры спортсменов-победителей также получат денежные призы, дипломы и медали.

Программа соревнований

29 сентября (вторник) – день приезда
7:00 – встреча и размещение
14:00 - 17:00 - комиссия по допуску спортсменов
18:00 - 20:00 – взвешивание участников соревнований
21:00 – жеребьёвка

30 сентября (среда)
15:00 – торжественное открытие, предварительные бои

1 октября (четверг)
8:00-9:00 – взвешивание участников
15:00 – предварительные бои

2 октября (пятница)
8:00-9:00 – взвешивание участников;
15:00 – полуфинальные бои

3 октября (суббота)
8:00-9:00 – взвешивание участников
12:00 – финальные бои, награждение победителей

4 октября (воскресенье) - день отъезда участников соревнований 

Возрастное ограничение 6+
бокс спорт ДФО Бурятия ФСК Улан-Удэ чемпионат ДФО
 
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