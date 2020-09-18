В Улан-Удэ определят чемпиона ДФО по боксу среди мужчин

Соревнования состоятся в ФСК с 29 сентября по 3 октября



В физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 29 сентября по 3 октября пройдёт чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет. Турнир состоится с соблюдением всех требований по профилактике коронавирусной инфекции.



В соревнованиях примут участие члены сборных команд регионов ДФО, боксёры мужчины 19-40 лет (1980-2001 годов рождения), имеющие подготовку не ниже 1 разряда, в 10 весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг.



Победителей и призёров чемпионата (первое, второе и два третьих места) наградят денежными призами, дипломами и медалями. Тренеры спортсменов-победителей также получат денежные призы, дипломы и медали.



Программа соревнований



29 сентября (вторник) – день приезда

7:00 – встреча и размещение

14:00 - 17:00 - комиссия по допуску спортсменов

18:00 - 20:00 – взвешивание участников соревнований

21:00 – жеребьёвка



30 сентября (среда)

15:00 – торжественное открытие, предварительные бои



1 октября (четверг)

8:00-9:00 – взвешивание участников

15:00 – предварительные бои



2 октября (пятница)

8:00-9:00 – взвешивание участников;

15:00 – полуфинальные бои



3 октября (суббота)

8:00-9:00 – взвешивание участников

12:00 – финальные бои, награждение победителей



4 октября (воскресенье) - день отъезда участников соревнований



Возрастное ограничение 6+

