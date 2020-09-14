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Взошла святая для буддистов звезда Риха

Взошла святая для буддистов звезда Риха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В эту неделю ламы советуют принимают водные процедуры и пить воду из источников

Буддисты верят, что 14 сентября взошла звезда Риха, которая придаёт особую силу воде. Водные процедуры будут особенно полезны с сегодняшнего дня до 20 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе Иволгинского дацана.

В переводе с санскрита Риха – «святая». В буддийской астрологии год подразделяется на 27 периодов по циклу звезд. Самые благоприятные для принятия водных процедур дни ламы-астрологи высчитывают ежегодно по специальной книге Зурхай, их называют по имени звезды – Риха. Риха каждый год выпадает на разные даты, обычно наибольшей силой обладают семь дней, в этом году они приходятся на период с 14 по 20 сентября. Риху называют также звездой, дарующей очищение.

В эти дни считается благоприятным принимать водные процедуры (не купаться, а просто погружаться в воду), пить воду из источников и умываться ею.

- Ламы-астрологи говорят, что в период Рихи планеты выстраиваются определённым образом, а Луна находится в точке наиболее мощного воздействия на водоёмы Земли. Из-за этой усиленной функции Луны из воды на Земле вытягивается всё самое плохое и негативное. Именно в этот момент с юга и восходит звезда Риха, считается, что она состоит из мифических драгоценностей «кетака». Свет звезды Рихи, падая на воду, придает ей восемь качеств: 1) прохладная, 2) вкусная, 3) легкая, 4) мягкая, 5) чистая, 6) без примесей, 7) при питье не вредящая желудку, 8) не вредит горлу, также вода обретает освященность, то есть очищается от нечистот и ядов, - отмечает руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Буддисты верят, что особенно полезна в Риху вода из источников (аршанов): её можно пить, в ней можно купаться. Сила, которая содержится в оздоровительной воде источников, в Риху увеличивается в несколько сотен раз, поясняют ламы.

Для древних людей появление на небе звезды Рихи служило знаком завершения цикла очищения воды в природе, наступления времени равновесия между холодом и теплом.

- Только, пожалуйста, соблюдайте правила поведения на воде и всё-таки трезво относитесь к понятию «польза»: погружение на длительное время даже в эти полезные для купания дни в по-осеннему холодную воду, может дать обратный результат, - предупредили в Иволгинском дацане.

буддизм
 
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