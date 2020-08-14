Победил осуждённый с 15 голами
В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ прошёл конкурс «Лучший футбольный пенальтист».
По условиям конкурса, участники по жребию разделились по парам и пробивали по пять пенальти по воротам соперника с отметки девять метров. Затем лучшие из них посоревновались между собой.
По результатам всех этапов конкурса «Лучшим пенальтистом» признан осуждённый, который забил 15 голов.
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего пенальтиста
Общество, Фото:
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