В улан-удэнской колонии выбрали лучшего пенальтиста

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Победил осуждённый с 15 голами



В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ прошёл конкурс «Лучший футбольный пенальтист».



По условиям конкурса, участники по жребию разделились по парам и пробивали по пять пенальти по воротам соперника с отметки девять метров. Затем лучшие из них посоревновались между собой.



По результатам всех этапов конкурса «Лучшим пенальтистом» признан осуждённый, который забил 15 голов.





