В Бурятии Совет отцов организовал восхождение на Меркитскую крепость

















По его словам, добравшись до пещеры, и ребятишки, и взрослые не упустили возможности залезть внутрь - «чтобы почувствовать, что значит спрятаться в таком месте, где солнечный свет не проникает совсем».



- Спуск в долину по каменистому склону оказался сложнее, чем восхождение, и через это папы поделились с детьми ещё одним важным уроком: начать путь к достижению цели - это не значит уже достичь цели. Несмотря на то, что сил меньше и путь не стал легче - нужно дойти до конца и потом только сказать: «Я сделал поход в Меркистскую крепость». Отцы после восхождения и последующего спуска подбрасывали детей вверх - как победителей, за то, что те, не сдаваясь, дошли до конца, - продолжил Сергей Ляхов. По его словам, добравшись до пещеры, и ребятишки, и взрослые не упустили возможности залезть внутрь - «чтобы почувствовать, что значит спрятаться в таком месте, где солнечный свет не проникает совсем».- Спуск в долину по каменистому склону оказался сложнее, чем восхождение, и через это папы поделились с детьми ещё одним важным уроком: начать путь к достижению цели - это не значит уже достичь цели. Несмотря на то, что сил меньше и путь не стал легче - нужно дойти до конца и потом только сказать: «Я сделал поход в Меркистскую крепость». Отцы после восхождения и последующего спуска подбрасывали детей вверх - как победителей, за то, что те, не сдаваясь, дошли до конца, - продолжил Сергей Ляхов.













В конце похода участники приготовили плов в казане на костре, поели.



- Это было классное время, объединившее в себя восхождение, историю, приключение, красоту природных пейзажей и, самое главное, ещё один день полезного времяпровождения родителей с детьми. Такие дни наполнены хорошими моментами, и они незабываемые, - отметил председатель Совета отцов школы № 37, член Совета отцов Улан-Удэ.



Совет отцов 37-й школы довольно активный и часто проводит мероприятия. В прошлый раз мужчины





В конце похода участники приготовили плов в казане на костре, поели.- Это было классное время, объединившее в себя восхождение, историю, приключение, красоту природных пейзажей и, самое главное, ещё один день полезного времяпровождения родителей с детьми. Такие дни наполнены хорошими моментами, и они незабываемые, - отметил председатель Совета отцов школы № 37, член Совета отцов Улан-Удэ.Совет отцов 37-й школы довольно активный и часто проводит мероприятия. В прошлый раз мужчины организовали сплав по Селенге для своих детей.

В Бурятии совет отцов школы № 37 Улан-Удэ 5 октября организовал поездку в Мухоршибирский район, а также восхождение на Меркитскую крепость.Поездка была совершена в преддверии Дня отца, который отмечается в республике в последнее воскресенье октября. Приняли участие в интересном походе около 60 человек – в основном папы с дочками и сыновьями.- Хорошая осенняя погода располагала к путешествию и поднимала настроение. Конечно, у детей воображение очень развито, и они ожидали увидеть построенную древними воинами крепость, но увидели намного больше. Меркитская крепость - это не просто стена, которую можно разбить - это ряд скал, которые выросли из земли и образовали собой неприступную, непробиваемую защиту, которой и пользовались древние племена, проживающие в этой местности. Отцы почувствовали себя гидами для своих детей, поднимаясь по скалистой тропе, рассказывая историю сражения меркитов на нашей бурятской земле, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Ляхов, председатель Совета отцов школы № 37, член Совета отцов Улан-Удэ.