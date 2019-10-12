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В Бурятии Совет отцов организовал восхождение на Меркитскую крепость

В Бурятии Совет отцов организовал восхождение на Меркитскую крепость
Общество, 
Приняли участие в восхождении около 60 человек

В Бурятии совет отцов школы № 37 Улан-Удэ 5 октября организовал поездку в Мухоршибирский район, а также восхождение на Меркитскую крепость.

Поездка была совершена в преддверии Дня отца, который отмечается в республике в последнее воскресенье октября. Приняли участие в интересном походе около 60 человек – в основном папы с дочками и сыновьями.

- Хорошая осенняя погода располагала к путешествию и поднимала настроение. Конечно, у детей воображение очень развито, и они ожидали увидеть построенную древними воинами крепость, но увидели намного больше. Меркитская крепость - это не просто стена, которую можно разбить - это ряд скал, которые выросли из земли и образовали собой неприступную, непробиваемую защиту, которой и пользовались древние племена, проживающие в этой местности. Отцы почувствовали себя гидами для своих детей, поднимаясь по скалистой тропе, рассказывая историю сражения меркитов на нашей бурятской земле, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Ляхов, председатель Совета отцов школы № 37, член Совета отцов Улан-Удэ.





По его словам, добравшись до пещеры, и ребятишки, и взрослые не упустили возможности залезть внутрь - «чтобы почувствовать, что значит спрятаться в таком месте, где солнечный свет не проникает совсем».

- Спуск в долину по каменистому склону оказался сложнее, чем восхождение, и через это папы поделились с детьми ещё одним важным уроком: начать путь к достижению цели - это не значит уже достичь цели. Несмотря на то, что сил меньше и путь не стал легче - нужно дойти до конца и потом только сказать: «Я сделал поход в Меркистскую крепость». Отцы после восхождения и последующего спуска подбрасывали детей вверх - как победителей, за то, что те, не сдаваясь, дошли до конца, - продолжил Сергей Ляхов.




В конце похода участники приготовили плов в казане на костре, поели.

- Это было классное время, объединившее в себя восхождение, историю, приключение, красоту природных пейзажей и, самое главное, ещё один день полезного времяпровождения родителей с детьми. Такие дни наполнены хорошими моментами, и они незабываемые, - отметил председатель Совета отцов школы № 37, член Совета отцов Улан-Удэ.

Совет отцов 37-й школы довольно активный и часто проводит мероприятия. В прошлый раз мужчины организовали сплав по Селенге для своих детей.


восхождение
 
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