В Бурятии ожидается жара с грозами

Стал известен прогноз погоды на три дня



По данным Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие три в Бурятии будет жаркая погода.



По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля по республике ночью без осадков, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 5-10, днём при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +12, +17, местами +5, +10, днём +25, +30, местами +19, +24.



В Улан-Удэ 1 июля ночью без осадков, днём местами гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью +14, +16, днём +27, +29.

2 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, днём при грозах до 15 м/с. Температура ночью +12, +17, местами +6, +11, днём +26, +31, местами +20, +25.



3 июля по республике ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, днём при грозах до 15 м/с. Температура ночью +13, +18, местами +6, +11, днём +28, +33, местами +22, +27.

