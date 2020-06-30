Стал известен прогноз погоды на три дня
По данным Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие три в Бурятии будет жаркая погода.
По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля по республике ночью без осадков, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 5-10, днём при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +12, +17, местами +5, +10, днём +25, +30, местами +19, +24.
В Улан-Удэ 1 июля ночью без осадков, днём местами гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью +14, +16, днём +27, +29.
2 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, днём при грозах до 15 м/с. Температура ночью +12, +17, местами +6, +11, днём +26, +31, местами +20, +25.
3 июля по республике ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, днём при грозах до 15 м/с. Температура ночью +13, +18, местами +6, +11, днём +28, +33, местами +22, +27.
В Бурятии ожидается жара с грозами
Общество, Фото:
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