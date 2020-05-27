В Улан-Удэ осуждённые окончили курсы поваров

Им вручили аттестаты



В улан-удэнском СИЗО-1 в Улан-Удэ осуждённым отряда хозяйственного обслуживания вручили аттестаты о получении средне-специального образования по специальности «Повар».



12 осуждённых получили документ, удостоверяющий их новый профессиональный уровень. Заместители начальника учреждения поздравили новых поваров с успешным окончанием курса.



Остальным осуждённым отряда хозяйственного обслуживания пожелали равняться на выпускников профессионального училища, сообщили в пресс-службе УФСИН.



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