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В Улан-Удэ осуждённые окончили курсы поваров

В Улан-Удэ осуждённые окончили курсы поваров
Общество,  Фото:pixabay.com
Им вручили аттестаты

В улан-удэнском СИЗО-1 в Улан-Удэ осуждённым отряда хозяйственного обслуживания вручили аттестаты о получении средне-специального образования по специальности «Повар».

12 осуждённых получили документ, удостоверяющий их новый профессиональный уровень. Заместители начальника учреждения поздравили новых поваров с успешным окончанием курса.

Остальным осуждённым отряда хозяйственного обслуживания пожелали равняться на выпускников профессионального училища, сообщили в пресс-службе УФСИН. 
осужденные СИЗО
 
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