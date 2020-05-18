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Бывшая маршрутчица из Бурятии обосновалась в Италии

Бывшая маршрутчица из Бурятии обосновалась в Италии
Общество, 
Уроженка Кижингинского района Наталья, проживающая 15 лет в итальянском Солерно, поделилась своей историей

В паблике buryatia_online в Инстаграм вышел очередной выпуск «Шуд эфира». На этот раз гостем программы стала уроженка села Загустай Кижингинского района Наталья, проживающая 15 лет в Италии. Уроженка Бурятии рассказала о том, как ей удалось обосноваться за границей.

Женщина рассказала, что в 2000-х годах она работала в Улан-Удэ водителем на 42-м маршруте. Однажды к ней в маршрутку села её одноклассница и предложила поехать работать в Испанию. Наталья тут же согласилась, и в скором времени подруги поехали в Москву получать визу. Но в столице приятельницы решили вместо Испании полететь в Италию.

- Мне всегда нравилась раньше Италия. Приехала не пожалела, по сей день мне здесь нравится. Очень красивые диалекты здесь, - рассказала Наталья.

За 15 лет проживания в Италии уроженка Бурятии хорошо выучила язык страны. Она продемонстрировала в эфире прекрасное владение итальянским языком.

В первое время после приезда в Италию Наталья работала в барах, ресторанах, собирала клубнику. Затем женщина получила европейские права и устроилась в туристическое агентство водителем.

- Я начала ездить с туристами, с аэропортов привозила туристов в гостиницы, отели. Потом когда фирма обанкротилась, я устроилась в общество инвалидов как личный водитель. Людей с ограниченными возможностями здоровья вожу на терапию и т.д. И по сей день продолжаю там работать, - рассказала гостья программы.

Наталья семь лет прожила в гражданском браке с итальянцем, но потом они разошлись.

- Был хороший человек, но, к сожалению, не получилось… Вообще, итальянцы очень красиво ухаживают, пишут красивые сообщения, - поделилась Наталья.

Сейчас Наталья проживает в городе Солерно. Она имеет постоянное место жительство, но гражданство пока не получила.

Наталья показала зрителям прямого эфира красивые виды из окна – море, красивые горы, зелень.

Уроженка Бурятии также рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в Италии.

- Прошла неделя, как нам разрешили выходить из дома. Но пока не все магазины открылись. Когда всё откроется ещё неизвестно,- сообщила Наталья.

В заключение гостья программы передала своим землякам и бывшим коллегам большой привет.

Италия общественный транспорт водители
 
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