Забайкалка опрокинула чайник с кипятком на двухлетнюю дочь и не вызвала скорую

Суд признал её виновной и приговорил к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Женщина обжаловала его, попросив назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы.





В Читинском районе суд вынес приговор по уголовному делу о причинении по неосторожности матерью смерти своей малолетней дочери (ч. 1 ст. 119 УК РФ и ст. 125 УК РФ).Установлено, что в мае прошлого года пьяная женщина с маленькой дочерью находилась в гостях у своих родственников. Женщина опрокинула чайник с кипятком на не достигшую двух лет дочь, причинив ей термические ожоги лица, туловища, рук и ног.Чтобы обезболить и облегчить страданий ребёнка она приготовила ей смесь из спиртосодержащей жидкости и воды. В результате ребёнок получил не только ожоги, но и острое отравление жидкостью, содержащей этиловый и метиловый спирты, вызвавшее расстройство жизненно важных функций организма.- После этого, понимая, что девочка находится в опасном для жизни и здоровья состоянии, мать так и не вызвала скорую медицинскую помощь, в результате чего ребёнок скончался. В суде женщина признала свою вину, объяснив свои действия боязнью потерять ребёнка, которого могли изъять социальные службы и правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.